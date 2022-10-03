Deniz Uğur evlilikleri eşi neden öldü Reha Muhtar ile evlendi mi? Deniz Uğur'un son eşi bomba

Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar çocuklarının velayeti sebebiyle gündeme oturmuş durumda. Deniz Uğur'u bir çok kişi Tamer Karadağlı olayı ile hatırlar. Tamer Karadağlı eşi Arzu Balkan'ı Deniz Uğur ile aldatınca magazin gündemine oturmuştu. Deniz Uğur'un son eşi Erdinç Gülener ile yaptığı evlilik hariç diğer evliliklerinden yana yüzü pek gülmedi. İlk eşi İsmail Hakkı Sunat çok kötü bir olay sonucu öldü. Deniz Uğur'un hayatına Tamer Karadağlı skandalından sonra Reha Muhtar girdi. Herkes Deniz Uğur ve Reha Muhtar evlendi sanıyor ama iş öyle değil. İşte Deniz Uğur'un evlilikleri ve Reha Muhtar ile olan çetrefilli ilişkisi...