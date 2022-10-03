Deniz Uğur evlilikleri eşi neden öldü Reha Muhtar ile evlendi mi? Deniz Uğur'un son eşi bomba
Deniz Uğur Reha Muhtar ile olan çocuk savaşı ile gündemde. Deniz Uğur evlilikleri kadar ilişkileri ile de olay olmuş bir isim. Herkes Deniz Uğur'u Reha Muhtar'ın eski eşi sanıyor. Oysa işin aslı çok başka. Deniz Uğur'un ilk kocasını kimseler pek bilmez. Deniz Uğur'un ikinci eşi İsmail Hakkı Sunat ise çok kötü bir olay sonucu öldü. Peki Deniz Uğur'un son eşi Erdinç Gülener kimdir, Tamer Karadağlı skandalı neydi biliyor musunuz? İşte Deniz Uğur'un evlilikleri ve çocukları...
Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar çocuklarının velayeti sebebiyle gündeme oturmuş durumda. Deniz Uğur'u bir çok kişi Tamer Karadağlı olayı ile hatırlar. Tamer Karadağlı eşi Arzu Balkan'ı Deniz Uğur ile aldatınca magazin gündemine oturmuştu. Deniz Uğur'un son eşi Erdinç Gülener ile yaptığı evlilik hariç diğer evliliklerinden yana yüzü pek gülmedi. İlk eşi İsmail Hakkı Sunat çok kötü bir olay sonucu öldü. Deniz Uğur'un hayatına Tamer Karadağlı skandalından sonra Reha Muhtar girdi. Herkes Deniz Uğur ve Reha Muhtar evlendi sanıyor ama iş öyle değil. İşte Deniz Uğur'un evlilikleri ve Reha Muhtar ile olan çetrefilli ilişkisi...
Deniz Uğur'un Reha Muhtar ses kaydı ifşası
Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın kızı Mina Muhtar'a şiddet uyguladığı iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Şiddet iddialarını Reha Muhtar yalanlayınca da instagram hesabından ortalığı sarsan ses kaydını paylaştı. Deniz Uğur'un "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi" diyerek paylaştığı ses kaydında Reha Muhtar, kızı Mina Muhtar'a bağırıyordu. Reha Muhtar söz konusu ses kaydını doğrulayıp, kızını madde bağımlılığı olan birine karşı uyardığını söyledi. Bu ses kaydı ortalığa düştükten sonra Mina Muhtar'ın velayeti anne Deniz Uğur'a verildi.
Deniz Uğur oğlu Poyraz Deniz için bu mesajı attı
Deniz Uğur kızının velayetini alırken oğlu Poyraz Deniz Muhtar'ın velayeti ise hala baba Reha Muhtar'da bulunuyor. Kızı gibi oğlu Poyraz Deniz'in de şiddete uğradığını iddia eden Deniz Uğur, onun velayetini de almaya çalışıyor. Bugün instagram hesabından oğlunun okuluna attığı maili paylaştı. Deniz Uğur, yukardaki görselde yer alan maili "Okula gönderdiğim mail’i de herkes okusun. Oturup tek başıma endişelenecek değilim. Burada herkes çocukla ilgili sorumluluk altında" diyerek yayınladı.
Deniz Uğur ile Reha Muhtar evlendi mi?
Mina ve Poyraz Deniz isminde çocukları olan Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ı herkes evlendi sanıyor. İşin aslına bakacak olursak Deniz Uğur ve Reha Muhtar hiç evlenmedi. İlişkileri Deniz Uğur'un Tamer Karadağlı olayından sonra 2008 yılında başladı. O dönem Deniz Uğur'la Reha Muhtar'ın bu ilişkisi magazin gündemini hayli meşgul etmişti. Çocukları ise evlilik yapmadan dünyaya geldi. 2 yıl süren ilişkileri 2010 yılında çocukların velayetini Reha Muhtar'ın alması ile bitti.