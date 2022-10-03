Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı" dedi. Erdoğan, Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi önerisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

-Küresel ekonomik krizin tüm ülkeleri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye siyasi ve ekonomik krizlerden elde ettiği tecrübelerle diğer ülkeler arasından ayrılmıştır.

"Bu sinsi saldırıların son mermisi..."

-Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı. Tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Enflasyonun da üzerinden gelerek Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.

-Küresel ekonomik kriz dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. En çok etkilediği alanların başında finans kesimi geliyor. Ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem görevini yerine getiremiyor.

-Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen finans araçlarının başında katılım finans sistemi geliyor. Katılım finansın yıldızı, risk paylaşımı, ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Türkiye ekonomi modelinin başarıya ulaşmasında finansal sistemimizdeki alternatif araçlar ve ürün çeşitliliğinin gelişmesinin önemli faydası vardır.

İsim değişikliği önerisi

Üzüntüyle belirtmek isterim ki katılım finans potansiyelinin ve hak ettiği yerin çok gerisinde. Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede, Katılım Finans'ın doğru tespit etmeli, çözümü ona göre belirlemeliyiz. Katılım Finans kuruluşlarının bankalardan bir farkı olmadığına ilişkin genel bir algı toplumda yer etmiş. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. Sadece isim değişikliyle katılım finansla bankaları toplum nezdinde ayrıştıracaktır.