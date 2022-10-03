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İtalyan lider Meloni'den Müslüman isme şok sözler! Cevap gecikmedi

İtalyan lider Meloni'den Müslüman isme şok sözler! Cevap gecikmedi

İTALYA'da aşırı sağcı siyasetçi Giorgia Meloni, Müslüman gazeteci Rula Jebreal'a verdiği cevapla tartışma yarattı. Meloni'nin sözleriyle gazeteciyi tehdit ettiği iddia edildi.

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Geçen hafta İtalya'nın Kardeşleri isimli siyasi partisiyle zafere ulaşan Giorgia Meloni, henüz hükümet kurulmadan çok sert açıklamalarda bulundu.

Kudüs'te doğup büyüyen İtalyan gazeteci Rula Jebreal'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Meloni babasının suçlarından sorumlu olmamalı ama o genelde bazı yabancıların işlediği suçları bütün mültecilere yayarak azınlıkları günah keçisi ilan ediyor" sözlerine Meloni'den cevap geldi.

45 yaşındaki Meloni, "Jebreal Hanım, umarım hakime de bana yönelttiğiniz suçlamaları açıklayabilirsiniz" dedi. Jebreal'in sözlerine Meloni'nin yakınları ve müttefikleri de karşı çıktı. Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Giuseppe Conte de Jebreal'ın açıklamalarını temelsiz olarak yorumladı. Meloni'nin gazeteciye sözleri "tehdit" olarak yorumlandı.

Jebreal ise kendisine yöneltilen tehditlere yanıt verdi. Jebreal, "Bütün otokratlar kendilerine karşı olanları her zaman sindirmeye ve susturmaya çalışıyor" dedi.

Meloni'nin lideri olduğu İtalya'nın Kardeşleri, neo-faşist Ulusal Birlik'ten ayrılmıştı.

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