Takma tırnaklarınızı bu yöntemle 10 dakikada çıkartın!

Takma tırnak ya da başka bir deyişle protez tırnaklar tüm dünyada popülerliğini artırarak kadınların tırnak bakımında vazgeçilmezleri arasına girmiş durumda. Bin bir çeşit göz alıcı desen ve renkleriyle tırnaklara ayrı bir hava katan protez tırnakları takması kolay olsa da çıkarmak uğraştırıcı olabiliyor. İşte takma tırnakları çıkarmanın en kolay yöntemi...

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Çabucak kırılan ve yıpranan tırnaklar kadınların şimdilerde daha çok protez tırnak kullanmaya yönlendirdi. Kusursuz, renkli yapılarıyla dikkat çeken takma tırnakların tek olumsuz yanı ise sadece 5 gün kullanılıyor olması. Takma tırnaklar uzun süreli kullanımda tırnaklara zarar verme ihtimali olduğu için düzgün bir şekilde çıkartılması gerekiyor. Asetonla protez tırnaklarınızı çıkartmanın yollarını sizin için derledik...

Günlük ve akşam kullanımın vazgeçilmezi

Kötü görünen, sürekli kırılan tırnakları kamufle etmek için geliştirilen takma tırnaklar, elleri daha şık bir görünüme çaba sarfetmeden ulaştırıyor. Özellikle akşam özel bir yere davetliyseniz tırnaklarınızın bakımını aksatmamak şart. Takma tırnaklar, oldukça şık bir görüntüye sahip oldukları için günlük kullanımda da akşam davetlerinin de vazgeçilmezi olmuşlardır.

Takma tırnaklar nasıl çıkarılır?

Takma tırnakları çıkarmak için ihtiyacınız olan şeyler ise bir kap, sıcak su ve bir miktar aseton. Peki nasıl yapılır?

Bir kaba sıcak suyu koyup içine de bir miktar aseton ilave edin.

Tırnaklarınızı bu suda 10 dakika kadar bekletin.

Daha sonra tırnaklarınızı rahatça çıkarabilirsiniz.

Takma tırnakları çıkardıktan sonra besleyici kremle bakım yapmayı ihmal etmeyin.

Takma tırnaklar nasıl takılır?

Takma tırnak kullanırken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar var. Dikkat etmeniz gereken hususlardan bazıları şöyle;

• Kıyafet kombinize uyması,

• Gireceğiniz ortamla uyum içinde olması,

• Yapacağınız makyajla birbirini tamamlamasıdır.

Eğer günlük, hafif bir makyaj yaptığıysanız kombininize uygun seçtiğiniz tırnaklar fazla göze batan bir renge sahip olursa, makyajınızla birbirini tamamlamayabilir. Ya da akşam yemeğine gideceğinizi düşünürsek de seçeceğiniz tırnaklar yine çok fazla dikkat çeken bir renge sahip olursa sizden çok tırnaklarınız ilgi odağı olabilir.

Çeşit çeşit, boyut boyut olan takma tırnakları kullanabilmek için kendi tırnaklarınıza uygun ayarlamanız gerekir. Takma tırnağı kullanabilmek için;

• Öncelikle tırnaklarınızı asetonla derinlemesine temizleyin.

• Asetonla temizlediğiniz ve kuruladığınız tırnaklara tırnak yapıştırıcısını sürün.

• Takma tırnağı tırnağınıza bastırarak yapıştırın ve bir-iki dakika takma tırnağın üzerinde elinizle bastırmayı devam edin. İşlem bu kadar.