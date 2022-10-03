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Motorin ve benzine kallavi indirim var mı? Brent petrolde büyük düşüş sürüyor

Motorin ve benzine kallavi indirim var mı? Brent petrolde büyük düşüş sürüyor

Brent petrolde yaşanan büyük düşüş benzin ve motorin pompa fiyatlarına hala yansımadı. Petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken araç sahipleri bu hafta benzin ve motorin için büyük indirim bekliyor. Dolar kuru yeniden tırmanmazsa indirim ihtimali bulunuyor.

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Faiz artışlarıyla beraber ortaya çıkan resesyon endişesi ve enflasyon belirsizliği petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. 21 Eylül'de FED'in açıkladığı faiz kararı sonrası Brent petrol fiyatları 93 dolar bandından 84 dolarlara kadara düşmüştü. Petrol fiyatları cuma gününe göre düşüş göstererek bugün 87,25 dolardan işlem görüyor.

Benzin ve motorin neden indirim görmedi

Akaryakıt fiyatlarına yapılan en son indirim 20 Eylül tarihinde 1,76 kuruş ile motorine yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki düşüş baz alındığında geride bıraktığımız hafta için kallavi bir indirim beklentisi oluşmuştu. 1 liranın üstünde benzin ve motorinde beklenen bu indirim pompaya yansımadı. Bunun sebebi ise dolar kurundaki yükseliş oldu. 

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor. 

Bugün petrol fiyatları 

Cuma günü 88,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,48 artarak 87,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,53 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 87,69 ile 88,15 dolar aralığının direnç, 87,23 ile 86,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu. Yatırımcılar, OPEC+ grubunun çarşamba günü bir araya geleceği ve kasım ayına ilişkin üretim planını belirleyeceği toplantısına odaklandı. Grubun, söz konusu toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, hali hazırda hedeflenenin oldukça altında üretim yapması nedeniyle açıklanacak kısıtlı bir kesintinin fiyatlar üzerinde etkili olmayacağı değerlendiriliyor. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 22 düşüş kaydeden Brent petrolün varil fiyatının, OPEC+ grubunda endişeleri artırdığına dikkati çekti.

Hynes, grubun üretim kesintisine giderek fiyatlardaki düşüşe müdahale edebileceğini belirterek, "Günlük 500 bin varilden daha düşük herhangi bir kesinti piyasa tarafından görmezden gelinir. Bu nedenle, günlük 1 milyon varillik büyük bir kesintinin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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