Bu burca sahip olan kişilerle evlenen yandı! Hayatı zindana çeviriyorlar

Astroloji ve burçlara inanmayan birçok kişi varken, inananlar ise hayatlarını neredeyse burçlara göre dizayn ediyor. Özellikle hayatına alacağı kişilerin burçlarına oldukça önem veren kişiler, evlenirken bile burçları dikkate alıyor.

Abone ol

Astrolojiye ilgi duyan kişiler tüm burçların neredeyse tüm özelliklerini ezbere biliyor. Burçların ayrı ayrı özelliklerinden ziyade birbirleriyle uyumlu olan burçlara da önem veren kişiler hayatlarını bu şekilde sürdürmeye gayret ediyor.

Bu bağlamda burçların özelliklerine bakıldığında, bazıları oldukça uyumlu ve sakin ilişkiler sürdürürken, bazı burçlar ise özellikleri bakımından hayatı size zindan edebiliyor. İşte evlenirken 2 kere düşünmeniz gereken burçlar...

1- ASLAN BURCU

Aslan burcuna sahip olan kişiler neşeli ve dışa dönük kişiler olarak bilinirler. Sosyalleşmeyi ve arkadaş çevreleriyle vakit geçirmeyi oldukça severler. Evde vakit geçirmek onlara göre değildir. İlişkilerinde de her zaman eğlenmek ve keyifli zamanlar geçirmek ister.

Tüm bu güzel özelliklerine rağmen Aslan burçlarındaki aşırı ego evlilik hayatını zorlaştırabilir. Bazı Aslan burçları bencil ve benmerkezci davranışlarıyla eşlerini görmezden gelebilirler. Bu da partnerlerinin canlı oldukça sıkabilir.

2- OĞLAK BURCU

Oğlak burcuna sahip olan kişilerin sabit yapıda olduğu düşünülse de evlendiklerinde bambaşka kişilere dönüşebilirler.

Oğlak burçları sevgililik döneminde partnerini asla kısıtlamaz ve onu mümkün olduğunca özgür bırakır. Bireysel hayatına saygı duyar.

Oğlak burçları evlendikten sonra yavaş yavaş baskıcı ve kuralcı yönünü ortaya çıkarmaya başlar. Eşlerinin üzerine hakimiyet kurmak isterler.

Oğlak burcu erkekleri ve Oğlak burcu kadınları bu mevzuda aynı özellikleri gösterir.

Onların kurallarına göre yaşamaya çalışmak bir müddet sonra hayatınızı kötü yönde etkileyebilir. Bunun yanı sıra işkolik olan Oğlak burçları eşleri ile ilgilenmeyi ihmal edebilir.

3- BALIK BURCU

Balık burçları ile müthiş bir aşk hayatı yaşayabilirsiniz. Onların kalbi oldukça hassastır. Duygusal ve Romantik oldukları için Balık burçları ile ilişki yaşamak oldukça keyiflidir.

Fakat Balık burcu biriyle evlendiğinizde sizi bir anda değiştirmeye çalışabilirler. Duygusallığına ve alınganlığına katlanabilmek sizin için oldukça zor olabilir. Balık burcunun her şeye devamlı alınması iletişim kurmanızı zorlaştırabilir.



4- İKİZLER BURCU

İkizler burcu olanlar flört etmeyi oldukça sever. Tek bir insana bağlı kalabilmek mevzusunda pek başarılı olamayabilirler. Yeni kişiler tanımaktan ve sosyalleşmekten çok hoşlanırlar.

İkizler burcuna sahip olan bir kişiyle sevgilik döneminde çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ancak ikizler burcu evlendiklerinde sadık kalmayı başaramayabilir. Aklı devamlı başka kişilerde olabilir çünkü İkizler burçları flört etmeyi genellikle bir oyun olarak görür. Bu durum bir müddet sonra evliliğinize zarar verebilir.

5- YAY BURCU

Yay burcuna sahip olan kişiler asla büyümeyen bir çocuk gibidir. Onlar her zaman yeni yerler görme ve gezme arzusu içerisinde olurlar.

Kendilerini her anlamda geliştirmeyi seven Yay burçları, evlilik mevzusunda pek başarılı olamayabilir. Aynı evin içerisinde bir kişiyle birlikte yaşamak yalnızlığı seven Yay burçları için pek de keyifli değildir.

Sivri dilli olan Yay burçları, eşlerinin hoşuna gitmeyen davranışlarını da ellerine geçen her fırsatta eleştirebilir. Hal böyle olunca evliliğinizden keyif almanız mümkün olmaz. Bu nedenle Yay burçları ile evlenmeden önce iki kez düşünmekte fayda var.