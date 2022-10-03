Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın babası Saık Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı'nın üniversite diplomasıyla ilgili flaş açıklamalar geldi. "Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla ‘Silahlı Kuvvetler sigarası’ getirirdi" diyen Sadık Albayrak şöyle devam etti: "Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?”

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Berat Albayrak'ın babası yazar Sadık Albayrak, dünürü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili konuştu. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'na Silivri Cezaevi'nde yatarken Erdoğan'n kendisini ziyaret ettiğini anlatan Sadık Albayrak, "Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla ‘Silahlı Kuvvetler sigarası’ getirirdi. Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?” ifadelerini kullandı. Şte Terkoğlu'nun yazısından o bölüm:

Silivri'ye 15 günde bir ziyaretçi gelirdi

- Konu; sigara ve cumhurbaşkanı deyince elbette diplomaya geldi. Halk TV’deki programımızı izlemişti. Konuk Rafael Sadi, Erdoğan’la okul arkadaşı olduğunu hatırlatınca diplomasını sormuştum. Sadi, Erdoğan’ın diploma alıp almadığını bilmediğini söylemişti.

- “Şirin Hanım’a ve Emin Bey’e selam söyle” diyen Albayrak’ın bu konuda sözü vardı: “Silivri’de yatarken 15 günde bir ziyaretçi gelirdi. Gelenler sigara getirirdi. Çoğu kaçak sigaraydı.

Sadık Albayrak, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Sabah Yayın Grubu CEO'su Serhat Albayrak'ın babaları...

Yüksek tahsili olması subay olabilir miydi?

- Benim ziyaretçim ise o sıra Hasdal’da asteğmen olan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Herkese sigara paket paket gelirdi. Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla ‘Silahlı Kuvvetler sigarası’ getirirdi.

- Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?"