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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, düşük faiz politikasıyla iş dünyasının önünü açmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün binlerce iş yeri yeni yatırımlar yapmak için yeni gayretlerde bulunuyor." dedi. Gürcan, "Türkiye'de bir fiyatlanma oldu ama kriz olmadı." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, "Ekonomi Buluşmaları" toplantısında konuştu. Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanmadığını belirten Gürcan, şöyle devam etti:

"Tamam, bir fiyat dalgalanması, fiyat hareketlenmesi oldu geçtiğimiz yıldan şimdiye kadar... Pandemi ve tedarik zincirindeki sıkıntıdan dolayı tüm dünyada bir fiyatlanma oldu. Emtialar, tüm dünyada dolar bazında da fiyatlandı, plastik, pamuk, demir gibi emtialar da çok ciddi fiyatlanma aldı. Enerji, Rusya-Ukrayna savaşından sonra fiyatlanma aldı.

Türkiye'de de aynı şekilde bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı yok.

"Kapanma yok"

Şu ortamda bile bizim işsizlik oranımız her geçen gün düşüyor. O yüzden kriz dediğinizde, kapanan fabrikalar, kapanan iş yerleri ve kapanan firmalar akla gelir. Çok şükür, Türkiye sanayisinde kapanma yok. Herkes yatırımını artırarak ihracatını artırmaya çalışıyor. O yüzden ben bu bakış açısıyla değerlendirmenin daha doğru olacağına inanıyorum. Türkiye'de bir fiyatlanma oldu ama kriz olmadı."

"Düşük faiz politikasıyla..."

Gürcan, düşük faiz politikasıyla iş dünyasının önünü açmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün binlerce iş yeri yeni yatırımlar yapmak için yeni gayretlerde bulunuyor. İnşallah, yatırım potansiyelimizi yükselterek dünya ihracatında söz sahibi olan bir ülke haline geleceğiz." dedi.

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