Balkanlardan giriş yaptı sıcaklık çakıldı! Meteoroloji'nin haritası yeşile döndü Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli...

Sıcaklık bir anda düştü daha da düşecek. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında sağanak yağışlar var. Yapılan açıklamada "Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.