Balkanlardan giriş yaptı sıcaklık çakıldı! Meteoroloji'nin haritası yeşile döndü Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli...
İSTANBUL başta olmak üzere pek çok şehirde sağanak var. Meteoroloji'nin haritası yeşile döndü. Yağışın hafta boyu görüleceği bildirilirken asıl soğuğun Ekim'in ortasında etkili olacağı konuşuluyor. İşte bölge bölge son durum...
Sıcaklık bir anda düştü daha da düşecek. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında sağanak yağışlar var. Yapılan açıklamada "Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.
Sıcaklığın Ekim'den 14'ünden sonra daha da düşeceği konuşuluyor. Montlarınızı hazırlayın!
Kuvvetli olacak
Bugün yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da Pazartesi akşam saat 8 - 9 civarı yağış geçişi bekleniyor. Hava giderek serinlemeye devam edecek. Özellikle Çarşamba sabahı çiğ var ve sabah üşütecek. Çarşamba gün boyu da rüzgar kuzeyden kendini hissettirecek..." dedi.