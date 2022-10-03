İstek şarkı cinayeti! Onur Şener'in şah damarını kestiler! İlk ifadelerinde birbirlerini suçladılar

ANKARA'da Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanına giden ikisi Çalışma Bakanlığı bürokratı biri de TAİ mühendisi 3 kişi dehşet saçtı. İstek yaptıkları parçayı bilmediğini söyleyen Onur Şener'i şişeyle yüzünü ve boğazını keserek öldürdüler. Zanlılar ifadelerinde birbirini suçladı. Nöbetçi hakimlik, 3 kişiyi tutuklarken yanlarındaki iki kadını serbest bıraktı.

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Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay dün gece Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine meydana geldi. Eğlenmeye gelen bir grup, müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında 3 zanlının saldırısına uğradı. Boğazı ve yüzü kesilen bir kız çocuğu babası Şener feci şekilde can verdi.

3 zanlı ve beraber eğlendikleri 2 kadın

Emniyet güçleri cinayet sonrası soruşturma başlattı. Çalışma Bakanlığı bürokratları İlker K., Ali G., Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TAİ) mühendis Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

İlk ifadelerinde birbirlerini suçladılar

Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

3 zanlı tutuklandı, 2 kadın serbest

İkisi kamuda müfettiş, biri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendis olan 3 zanlı tutuklandı. Gözaltına alınan iki kadın ise savcılık ifadelerinin ardından serbet bırakıldı.

Şener'in arkadaşı o anları anlattı

Onur Şener’in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, “O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar."

"Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı."

Kavga istek şarkıdan çıktığını sanmıyorum

"Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı” ifadelerini kullandı.

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"Çok zarif ve beyefendi birisiydi"

Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan, “Onur çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş, bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur’u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur’un şah damarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık, centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle” şeklinde konuştu.