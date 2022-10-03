Balık yemek çok keyifli ama ya ele ve odaya sinen kokusu... İşte en basit yöntemler

Şimdi tam zamanı birbirinden lezzetli balıklar tezgahlarda yerini aldı. Uzmanlarında haftada bir mutlaka tüketin dediğin balığı seveni çok. Peki balığı yaptınız, afiyetle yediniz sıra işin en zor kısmına geldi. Eve, koltuklara, mutfağınıza ve elinize sinen balık kokusunu en çabuk nasıl yok edersiniz?

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Sonbaharın gelmesiyle birlikte balık sezonu açıldı, birbirinden lezzetli balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Haftada bir tüketilmesi önerilen omega deposu balığı evinizde ister tavada, ister ızgara da ya da fırında yapabilirsiniz. Her hali damak çatlatan balığı yapmak, hazırlamak ve yemek çok keyifli ama peki ya kokusu... Hepimizin yaparken kara kara düşündüğü balık kokusunu yok edecek, en basit yöntemleri sizin için hazırladık. İşte eve sinen balık kokusunu en kolay çözecek yöntemler.

Pişirdiğiniz tavaya 4-5 Dilim limon koyun

Balık kokusuna en iyi gelen şey limondur. Balık pişirdikten sonra ortaya çıkan kötü kokuyu gidermek için limonu dilimleyin. Tavadaki kızgın yağın içerisinde kestiğiniz limon dilimlerini ekleyin ve kızartın. Bu esnada kokunun dağıldığını göreceksiniz.

Tencereye sirke-defne yaprağı- karanfil koyun

Balığı pişirirken kokusunu önlemek için, pişirme kabının içerisine defne yaprağı koyabilirsiniz. Tüm balıkları pişirdikten sonra bir tencerenin içerisini suyla doldurun. Tencereye sirke, çubuk tarçın ve karanfil koyarak kaynatın.

Limon kabuklarını yakın

Limon kabuklarını ince bir şekilde soyduktan sonra ocağın en küçük bölmesinde, kısık ateşte yakın. Bu koku ortama limon aroması katacaktır. Ele sinen balık kokusundan kurtulmanın en kolay yolu ise yarım limon ile elleri ovalamaktan geçiyor. Elinizi iyice ovaladıktan sonra, soğuk suyla durulayabilirsiniz.

Izgara Balıklara Defne Yaprağı

Defne yaprağı, kötü kokuları gidermek için en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Balıkları ızgarada pişirecekseniz, balıkların arasına mutlaka defne yaprağı yerleştirin.

Sirkeli su her zaman etkili

Sirkeli su da temizlik ve kötü koku giderme konusunda başvurulan malzemelerden biridir. Balıkları pişirirken başka bir tencerede sirkeli su kaynatarak bu kokuyu içine hapsedebilirsiniz.

Daha önce duydunuz mu? Vanilya kaynatın

Vanilya da hoş kokusuyla, esans olarak kullanılan bir malzemedir. Balıkları pişirirken bir tencerenin içerisine vanilya ve su ekleyerek kaynatın. Mutfağınız vanilyanın hoş kokusuyla dolacaktır.

Balıkları aspiratöre yakın yerde pişirin

Balıkları pişirirken aspiratöre yakın olmaya özen gösterin. Davlumbaz, kötü kokuyu kendine doğru çeker ve içine hapseder. Eğer davlumbaz yoksa, pişirme esnasında mutfak camını açıp kapıları kapatın. Bu sayede koku sadece mutfakta kalır ve kısa sürede çıkar.

Tavayı bekletmeyin hemen yıkayın

Balık pişirirken yapılan hatalardan biri de tavayı sonraya bırakmaktır. Balıkları pişirdikten sonra, pişirdiğiniz kabı bekletmeden yıkamanız gerekir. Ancak bu işlemi sıcak suyla değil, soğuk suyla yapmanız da önemli. Sıcak su, balık kokusunun yayılmasına neden olur. Koku tavadan çıkmıyorsa, yıkadığınız tavayı ocağa alarak içerisindehazır kahve veya Türk kahvesi kavurabilirsiniz.