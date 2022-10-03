Bu kürden günde 3 kaşık tüketen oturduğu yerden kilolarından kurtuluyor

Başta kadınlar olmak üzere birçok kişi fazla kilolarından ve yağlarından şikayetçi. Kilolarından kurtulmak isteyenler, farklı diyetler veya sporlar uygulayarak daha fit bir vücuda sahip olmak istiyor. İşte size önereceğimiz kür ile sadece günde 3 kaşık yiyerek tüm fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz...
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Fazla kilolar, birçok kişinin en büyük problemlerinin başında geliyor. Bu kilolarından ve vücudundaki fazla yağlardan kurtulmak isteyenler için binlerce çeşit diyet programları mevcut. Ancak bunların çoğu neredeyse işe yaramazken, bazı durumlarda daha fazla kilo alımına da sebep olabiliyor.
Ancak size önereceğimiz pekmezli limon kürü ile çok kısa, bir sürede, günde sadece 3 kaşık tüketerek tüm fazlalıklarından kolay şekilde kurtulabileceksiniz.
Pekmezli limon kürünün etkileri
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Pekmezli limon kürü ile kan şekeriniz dengelenir.
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Açlık ve tatlı krizlerinin önüne geçersiniz.
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Pekmezli limon kürü kan dolaşımınızı hızlandırır.
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Uzun süre tokluk hissi sağlar.
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Fazla kalori almanıza engel olur.
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Pekmezli limon kürü sindirim kalori almanıza engel olurdüzene sokar.
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Vücudunuzdaki yağların daha kolay yakılmasına yardımcı olur.
Pekmezli limon kürü yapımı
Zayıflamak için pekmezli limon kürünü evde çok kolay bir şekilde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:
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3 yemek kaşığı pekmez, yarım taze sıkışmış limon ve yarım bardak içme suyunu bir kap içerisinde iyice karıştırın.
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Bu karışımı her sabah aç karnına için
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Etkisini daha hızlı görmek istiyorsanız günde 2 defa içebilirsiniz.
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Bu işlemleri 10-15 gün boyunca her gün uygulayın ve daha sonra ara verin.
Pekmezli limon kürünün faydaları nelerdir?
Pekmezli limon kürünü düzenli olarak her gün tükettiğinizde sağlığa birçok faydası bulunur. Sabahları tüketilecek 1-2 kaşık pekmez günlük ihtiyacınız olan demir ihtiyacının hemen hemen tamamını karşılar. Aynı zamanda kansızlığı giderir ve kan şekerini dengede tutar.
Pekmezli limon kürü bağışıklığı güçlendirir ve rahatsızlıklara karşı koruma sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde vücutta bulunan toksinlerin atılmasına destek olur. Vücuttaki yorgunluğu alır ve daha dirençli olmanızı sağlar. Pekmezli limon kürü boğaz ağrılarına da iyi gelir.
NOT: Şayet kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli kullandığınız ilaç varsa pekmezli limon kürünü uygulamadan önce bir uzman hekime danışmanız gerekir.
Soğuğa karşı duyarlılığınız varsa veya boğaz ağrınız mevcutsa, kullanacağınız içme suyunu oda sıcaklığında değil, biraz daha ılık halde kullanmanız iyi olur.