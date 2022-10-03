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AK Parti'li Karahocagil: Cumhurbaşkanı'mız 'Enflasyon düşecek' diyorsa düşecektir

AK Parti'li Karahocagil: Cumhurbaşkanı'mız 'Enflasyon düşecek' diyorsa düşecektir

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Cumhurbaşkanı'mız 'Enflasyon düşecek' diyorsa düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Karahocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 1 Ekim'de, tarihinde ilk kez bir dönemde 6. yasama yılına başladığını anımsattı.

20 günde, 3 ayda, 6 ayda değişen hükümetlerden 6. yasama yılına girilen günlere gelindiğini vurgulayan Karahocagil, "6. yasama yılına girmemiz, kayda değer bir başka Recep Tayyip Erdoğan başarısıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'nin itibarına gölge düşürmeye çalışacak fitne faaliyetlerinin olabileceği uyarısında bulunan Karahocagil, "Karşılarında dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gazi Meclisi ile devletin tüm organlarının ve vatanperverlerin olduğunu unutmasınlar." ifadesini kullandı.

Karahocagil, bir gazetecinin "Enflasyon rakamları açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanı'mız 'Enflasyon düşecek' diyorsa düşecektir. Cumhurbaşkanı'mız nasıl faizin düşmanıysa biz de o faizin düşmanıyız. Ben 40 yıllık bir esnafım, faizden çektiğimi ben bilirim. Faizin rezilliğini, faizin bu esnafı sülük gibi emdiğini bilen ve yaşayan biriyim. Cumhurbaşkanı'mızın faiz hakkındaki sözlerine katılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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