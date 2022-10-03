Grip aşısı fiyatı ne kadar belli oldu! Eczanelerde bugün satış başladı

Geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü ve kronik hastaların grip aşılarının tanımlandığı duyurulmuştu. Grip aşılarının satışı bugün eczanelerde başladı. Riskli grupta olanlar ücretsiz aşı yaptırabilecekken aşı yaptırmak isteyen diğer vatandaşlar 243 lira ücret ödeyecek.

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27 Eylül’de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında ücretsiz erişime açmıştı. Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı.

Aşının fiyatı 243 lira

Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi. Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.

65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığında belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek. Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

Özellikle kimler grip aşısı yaptırmalı?

*5 yaşından küçük çocuklar,

*65 yaş ve üstü yetişkinler,

*Sağlık çalışanları,

*Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar,

*Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri,

*Astımı olanlar,

*Nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil),

*Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz),

*Kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı),

*Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı),

*Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus),

*Böbrek hastalıkları,

*Karaciğer hastalıkları olanlar,

*Metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar),

*Hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi,

*Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar,

*Aşırı obezitesi olan kişiler (vücut kitle indeksi [BMI] ≥40)