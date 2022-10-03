BIST 3.293
DOLAR 18,57
EURO 18,19
ALTIN 995,70
HABER /  SAĞLIK

Grip aşısı fiyatı ne kadar belli oldu! Eczanelerde bugün satış başladı

Grip aşısı fiyatı ne kadar belli oldu! Eczanelerde bugün satış başladı

Geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü ve kronik hastaların grip aşılarının tanımlandığı duyurulmuştu. Grip aşılarının satışı bugün eczanelerde başladı. Riskli grupta olanlar ücretsiz aşı yaptırabilecekken aşı yaptırmak isteyen diğer vatandaşlar 243 lira ücret ödeyecek.

Abone ol

27 Eylül’de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında ücretsiz erişime açmıştı. Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı.

Aşının fiyatı 243 lira

Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi. Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.

65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığında belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek. Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

Özellikle kimler grip aşısı yaptırmalı?

*5 yaşından küçük çocuklar,

*65 yaş ve üstü yetişkinler,

*Sağlık çalışanları,

*Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar,

*Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri,

*Astımı olanlar,

*Nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil),

*Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz),

*Kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı),

*Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı),

*Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus),
*Böbrek hastalıkları,

*Karaciğer hastalıkları olanlar,

*Metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar),

*Hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi,

*Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar,

*Aşırı obezitesi olan kişiler (vücut kitle indeksi [BMI] ≥40)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kazayı en yakından görmüş! 2 oğlunu kaybeden anneden şok iddia: Meğer otobüs şoförü...
Foto Galeri Kazayı en yakından görmüş! 2 oğlunu kaybeden anneden şok iddia: Meğer otobüs şoförü... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Canlı yayında Türkiye'yi hedef alan Miçotakis'e kötü sürpriz CNN İnternational ekrana yansıttı
Canlı yayında Türkiye'yi hedef alan Miçotakis'e kötü sürpriz CNN İnternational ekrana yansıttı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Şapkayı karısı sandı! Dünyanın en ilginç psikolojik vakaları Çevrenizde de olabilir!
Şapkayı karısı sandı! Dünyanın en ilginç psikolojik vakaları Çevrenizde de olabilir!
Bu kürden günde 3 kaşık tüketen oturduğu yerden kilolarından kurtuluyor
Bu kürden günde 3 kaşık tüketen oturduğu yerden kilolarından kurtuluyor
CHP'li Kırşehir belediyesinde neler oluyor? Artık Kırşehir gerçeği biliyor
CHP'li Kırşehir belediyesinde neler oluyor? Artık Kırşehir gerçeği biliyor
İstek şarkı cinayeti! Onur Şener'in şah damarını kestiler! İlk ifadelerinde birbirlerini suçladılar
İstek şarkı cinayeti! Onur Şener'in şah damarını kestiler! İlk ifadelerinde birbirlerini suçladılar
Erling Haaland Manchester City'de rekor üstüne kırıyor
Erling Haaland Manchester City'de rekor üstüne kırıyor
Balık yemek çok keyifli ama ya ele ve odaya sinen kokusu... İşte en basit yöntemler
Balık yemek çok keyifli ama ya ele ve odaya sinen kokusu... İşte en basit yöntemler
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadı
Sadık Albayrak: Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla ‘Silahlı Kuvvetler sigarası’ getirirdi
Sadık Albayrak: Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla ‘Silahlı Kuvvetler sigarası’ getirirdi