Onur Şener'in Hadise ile O Ses Türkiye düeti ortaya çıktı: Dün gece istek şarkı yüzünden öldürülmüştü!

Dün gece Ankara'da sahne alan müzisyen Onur Şener istenilen şarkıyı bilmediği için okumamış, 3 kişi tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Korkunç cinayette katil zanlılarının bürokrat çıkmasının ardından genç şarkıcının yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılarak ünlü şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Ankara'da dün gece korkunç bir cinayet yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda ekranların sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıkan müzisyon Onur Şener, vahşi bir şekilde öldürüldü. Sahne aldığı sırada gelen istek parçayı bilmediğini belirterek çalmayan genç şarkıcı program sonrası 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Şener kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. İşte dün gece Ankara'da yaşananlar ve Onur Şener'in yıllar sonra ortaya çıkan O Ses Türkiye'de Hadise ile yaptığı düet yaptığı anlar...

İstek şarkı tartışması cinayetle bitti

Olay, dün gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi. Mekanda sahne alan ve O Ses Türkiye'ye katıldğı ortaya çıkan müzisyen Onur Şener'den ikisi Çalışma Bakanlığı'nda bürokrat, biri TAİ'de mühendis olan 3 kişi istek şarkıda bulundu. Onur Şener şarkıyı bilmediğini ifade ederek istenilen parçayı çalmadı. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı.

Ortalık savaş alanına döndü

Sahne sonrası istek şarkı tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. İstedikleri parçanın çalınmamasına kızan 3 kişi Onur Şener’e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener’i hastaneye sevk etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı

Hastaneye kaldırılan genç şarkıcı Onur Şener burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Polis yaşanan vahşi olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların Çalışma Bakanlığında bürokrat Ali G., Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş İlker K. ve TAİ’de Mühendis Semih S. olduğu öğrenildi.

"Yüzünü bardaklarla parçalamışlar"

Şarkıcı Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar" dedi. Levent açıklamasında,, "Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar :(" ifadelerini kullandı.

Onur Şener'in Hadise ile düeti ortaya çıktı

Türkiye dün gece Ankara'da yaşanan tüyler ürperten cinayeti konuşurken, istek şarkı yüzünden hayatını kaybeden Onur Şener'in bundan tam 9 yıl önce ekranların sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'ye katıldığı görüntüler ortaya çıktı. "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, sesiyle jüri üyesi Hadise'yi etkilemiş, ünlü şarkıcı sahneye fırlayarak genç müzisyen ile bir düete imza atmıştı.

İşte Onur Şener'in O Ses Türkiye'deki görüntüleri;