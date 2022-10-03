Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi güzelliği ile büyüledi! Konserde ilan-ı aşk kervanına onlarda katıldı!

Ekranların efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor yarışmasında ününe ün katan Batuhan Karacakaya yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz akşam Hande Yener konserine sevgilisiyle giden yakışıklı oyuncu aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.

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Geçtiğimiz haftalarda Pınar Deniz- Kaan Yıldırım, Danla Bilic- Kubilay Aka gibi ünlü çiftlerin konserde aşklarını ilan etmesi magazin gündeminde oldukça çok konuşulmuştu. Sosyal medya kullanıcılarının 'Bu sene de konserde aşk ilan etmek moda oldu' dedikleri kervana Survivor yarışmasında performansıyla, açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karacakaya'da katıldı.

Batuhan Karacakaya konserde aşka geldi

TV8 ekranlarında yayınlanan dünyanın en zor yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasının Allstar kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya konserde aşka geldi. Aşk-ı Memnu dizisinden tanıdığımı ünlü oyuncu katıldığı Survivor yarışmasında başarılı performansı ve çarpıcı açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Pınar Deniz- Kaan Yıldırım, Danla Bilic- Kubilay Aka gibi aşkların konserlerde ortaya çıkmasının ardından Batuhan Karacakaya da yeni sevgilisi ile Hande Yener konserinde aşka geldi.

"Çok aşk" notuyla paylaştı

Geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi ile Hande Yener konserine giden Batuhan Karacakaya eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Çiçeği burnunda aşıklar konserden aşk dolu paylaşımlar yaparken, Batuhan Karacakaya'nın yanındaki güzel ismin Ayşe Aslan olduğu ortaya çıktı. Karacakaya aşkını ilan ederken attığı hikaye'ye 'Çok aşk' notu dikkat çekti.

Sevgilisi güzelliği ile büyüledi

Konserde ortaya çıkan aşkta Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi Ayşe Aslan, güzelliği ile görenleri büyüledi. Genç ismin Instagram hesabından yayınladığı gönderiler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi Ayşe Aslan'ın birkaç pozu;

Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

5 Şubat 1997 doğumlu Batuhan Karacakaya 24 yaşındadır. Aşk-ı Memnu'nun ardından Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde de yer aldı. Karacakaya eğitimini Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Instagram'da, 'karacakayaaa' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Katıldığı Survivor yarışmasıyla da adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Batuhan Karacakaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

2011- Aşk Tesadüfleri Sever

2010- Dersimiz Atatürk

2010- Bekle Beni

2012