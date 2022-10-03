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İyice zıvanadan çıktılar: Biden'a skandal Türkiye ve Erdoğan mektubu

İyice zıvanadan çıktılar: Biden'a skandal Türkiye ve Erdoğan mektubu

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında gerilim her geçen gün artarken, ABD’deki Yunan lobisinden yeni bir hamle geldi… Washington’da aktif olarak çalışan Yunan lobisi American Hellenic Institute (AHI), ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup gönderdi. Mektupta "Türkiye hükümetinin Yunanistan ve ABD karşıtı tutumu derin bir endişe yaratıyor. Olay kontrolden çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetini ABD hükümetinin sorumlu tutmasına ihtiyaç var" ifadelerine yer verildi.

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Mektupta, Biden’dan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerinin ABD ve Yunanistan’a yönelik sözlerinin rahatsızlık yarattığı vurgulandı.

29 Eylül tarihli mektupta, Türk yetkililerin açıklamaları ve hamleleri de sıralanırken, mektubun altında da AHI Başkanı Nick Larigakis’in imzası görülüyor. Biden’a hitaben yazılan mektupta, ABD Başkanı’nın Türkiye’nin açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verilmesi istendi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetini ABD hükümetinin sorumlu tutmasına ihtiyaç var"

Mektupta Larigakis, “Küresel krizin yaşandığı zamanlarda ABD’nin liderliğine daha önce olduğumuzdan çok daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye hükümetinin Yunanistan ve ABD karşıtı tutumu derin bir endişe yaratıyor. Proaktif olmak ve krizi engellemek her zaman daha iyidir. Olay kontrolden çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetini ABD hükümetinin sorumlu tutmasına ihtiyaç var” dedi.

"Türkiye’ye artık destek verilmemesi gerekiyor"

ABD Başkanı Yardımcısı Kamala Harris, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e de gönderilen mektupta, “Diplomasi elitleri tarafından, ‘NATO müttefiki’, ‘İslam dünyası için rol model’ ve ‘doğu ile batı arasında köprü’ olarak tanımlanan Türkiye’ye artık destek verilmemesi gerekiyor” ifadesi de kullanıldı. Yunan lobisinin Biden’a gönderdiği mektupta, Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı işgal edebileceği de iddia edilirken ‘İkinci bir Ukrayna vakası yaşanabilir’ denildi.

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