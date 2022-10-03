Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun videosu viral oldu! Nişan törenine damga vuran anlar gülme krizine neden oldu!

Reyting rekoları kıran birçok dizinin yapım yönetmenliğin yapan İsmail Akyazıcı️️ ile Didem Keleş'in nişan törenine ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun halleri damga vurdu. Yüzükleri takan Kadir Doğulu'nun uzunkonuşması, yüzükleri öpmesi ve sergilediği garip tavırlar, Uraz Kaygılaroğlu kendini gülmemek için zor tuttuğu anların videosu sosyal medyada viral oldu.

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Ünlü yapım yönetmeni İsmail Akyazıcı ile Didem Keleş, dün akşam nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çifti bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Törene ünlü isimler akın ederken Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun törende çekilen videosu viral oldu.

Uraz Kaygılaroğlu kendini zor tuttu

"Bir Zamanlar Çukurova", "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Yüz yüze" gibi dizilerin yapım yönetmenliğini yapan İsmail Akyazıcı, Didem Keleş ile aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı. Çiçeği burnunda nişanlı çiftin yüzüklerini ise ünlü oyuncu Kadir Doğulu taktı. Doğulu'nun yüzükleri takmadan önce öpmesi, yaptığı konuşma ve garip tavırları dikkat çekti. Bu anlarda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun damat İsmail Akyazıcı ile yüz yüze gelmesi ve gülmemek için kendilerini zor tuttuğua anlar sosyal medyaya damda vurdu.

"En iyi oyuncu ödülü alması lazım"

Sosyal medyada viral olan Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun görüntüleri birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yaptığı mimiklerle dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili yapılan paylaşımlarda, "Şurada gülmemeyi başardığı için en iyi oyuncu ödülü alması lazım Uraz Kaygılaroğlu", "Uraz cidden on numara oyuncu ama adam bakışlarıyla yıkıldığını da belli etmeden duramadı", "Uraz Kaygılaroğlu tıpkı Düzce'de fazla bal yemekten fenalaşan ayı gibi nefes alıyor", " Çok özür dilerim yarım saattir krize girdim, gözlerimden yaşlar geliyor" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun viral olan o videosu;

Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?



Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Balıkesirlidir. Gamze Yücer, Mehmet Ali Kaygılaroğlu'nun oğludur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz karakterine hayat veren Kaygılaroğlu son olara Üç Kuruş dizisi ile izleyici ile buluşmuştur.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.