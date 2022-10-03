50 yaşındaki çift cinsel ilişki sırasında hastanelik oldu! Sebebi doktorları kahkahaya boğdu

Genellikle utanılan ve bir tabu olarak görülen cinsel ilişki, hayatın akışı içerisinde olan bir gerçek. Ancak bu durum her ne kadar normal olsa da, bazı fantezilerle bu iş çığırından çıkabiliyor. İşte doktorların bile hayret ettiği, ölümle sonuçlanabilen en tuhaf cinsel ilişki fantezileri...

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Hayatın bir parçası olarak bilinen cinsel ilişki, özellikle evli çiftler için oldukça önemli bir konu. Ancak cinsellik her ne kadar normal bir durum olsa da, bazı çiftler ipin ucunu kaçırıp farklı fanteziler deneyebiliyorlar.

Bu durum bazı çiftler tarafından abartıldığında da soluğu hastanede alabiliyorlar veya bu denemeleri ölümle sonuçlanabiliyor.

İşte dünya üzerinde denenen ve sonu istenildiği gibi bitmeyen en tuhaf cinsel fanteziler...

Vampir fantezisi kötü bitti

Ocak 2011 senesinde Yeni Zelanda’da gerçekleşen olayda eşinin boğazını ısırmak isteyen adam partnerinin felç olmasına neden oldu. Boynu ısırılan kadın yoğun kan kaybetmesi ve kan pıhtılaşması neticesinde sol kolunda felç meydana geldi. Gelen yorumlara göre, “Vampir olmadığınız sürece sevdiğiniz kişinin üzerinde ufak bir sevgi işareti bırakmakta problem yok gibi duruyor.” söylendi.

Protez penis ifşa oldu

Rusya’da evliliğini kurtarmak için cinsel organını büyütmek isteyen adam protez organa yöneldi. Cinsel ilişki esnasında protezin çıkması sonucu çiftin arasında anlaşmazlık oldu. Eşinin performansından rahatsız olan kadının olaydan sonra boşanma davası açtığı aktarıldı.

Beton fantezisi

Amerika’da yaşayan 20 yaşındaki genç, partnerine rektum’una (kalın bağırsağın anüse bağlayan kısım) beton dökmek isteyince partneri hastanelik oldu. Hastane raporuna göre içinde 275 gram beton bulunan genç operasyon sonucu dökülen betondan kurtuldu.

Yüzükle oyun olmaz

Amerika’da yaşan bir adam, normal bir yüzüğü cinsel organına taktıktan sonra hastanelik oldu. Hastanede müdahale eden doktor, yüzüğü kestiğini fakat öncesinde adama cinsel organının da gerekirse kesilebileceğine dair bir kağıt imzaladığını belirtti.

Bıçakla kalbini deldi

Kanada’da Winnipeg Universitesi’nde öğrenci olan 25 yaşındaki genç kız arkadaşından “göğsüme bıçakla kalp çiz” isteğinde bulundu. İsteğini geri çevirmeyen genç kadın, bıçakla kalbi kazıdığı sırada yanlışlıkla derin kesti ve elindeki bıçağı erkek arkadaşının kalbine sapladı.

Tıp tarihine adını yazdırdı

İngiltere’de cinsel birliktelik esnasında penisi dikey kırılan adam tıp tarihine geçti. Genel olarak yatay kırılan cinsel organ dikey kırılarak tıp tarihine geçtiği belirtildi. 40 yaşındaki İngiliz adamın kırık kemiğinde orta derecede gerginlik ve şişlik görüldüğü raporlara yansıdı.

Elektroşok!

Amerika’da 29 yaşındaki çiftin ilişkisi ne yazık ki ölümle sonuçlandı. Birliktelik esnasında yeni denemeler yapmak isteyen çift elektrik akımına uğradı. Genç kadının göğüs uçlarına elektrik veren adam partnerinin ölümüne neden oldu.

Öpüşürken dudakları kilitlendi

Çin’de 2008’de medyana gelen olayda genç sevgili çift öpüşürken dudakları kitlendi. Dudakları kilitlenen çift aşırı basınç nedeniyle kulaklarının zarlarını patlattı. Genç çiftin olaydan sonra kısa süreli işitme kaybı yaşadığı açıklandı. Gerçekleşen olaya göre doktorlar çiftlerin öpüşme esnasında dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Yaş 70(!) iş bitmemiş

İlişkilerine farklılık katmak isteyen 50’li yaşlarındaki Rus çift soluğu hastanede aldı. 50 yaşındaki kadın Kama Sutra denemesi sonrası kas spazmı geçirerek partneriyle birlikte hastanelik oldu. Ambulans görevlileri, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: