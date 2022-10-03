Sesi duyan ihbar etti! Korkunç olay buna ona eşi yaptı balkondan eve girmiş
ORDU'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.Abone ol
2 çocuk annesi Canan T. (36), ayrı yaşadığı eşi Naci T. (38) tarafından sabaha karşı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Apartman sakinleri, evden gelen sesler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Ağır yaralı kadın Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayın ardından kaçan Naci T'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede, şüphelinin birinci kattaki eve, merdivenle balkona çıkarak girdiği belirlendi.