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Palamut bolluğu var! Fiyatı düştükçe düştü bakın ne kadar oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Palamut bolluğu var! Fiyatı düştükçe düştü bakın ne kadar oldu

SİNOP Merkez Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, 1 Eylül'de kalkan av yasağı ile birlikte balıkçıların bir aydır hamsi bolluğunda palamut yakaladığını ve bu durumun fiyatlara yansıdığını söyledi.

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Karadeniz'de bol miktarda çıkan palamudun, iriliğine göre tanesinin 10 lira ile 40 lira arasında satıldığını dile getiren Ünlü, "Bu sezon palamudun bu kadar bol olacağını tahmin etmiyorduk. Hamsi bolluğunda palamut tutuyoruz. Palamuttan başka balık yok desek yeridir." dedi.

Ünlü, "Palamut hamsiye de sekte vuracak gibi gözüküyor. Türkiye bu sezon bol bol palamuda doydu. Fiyatları da çok uygun. Tezgahlarda tanesi 10 liradan başlayan palamudun 1 kilo 200 gram ağırlığında olanı ise 40 liradan satılıyor." diye konuştu.

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