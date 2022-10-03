Görenler 'Mutfak dolabını yeni mi yaptırdın' diyecek! Mutfak dolaplarında yağdan eser kalmayan temizleme yöntemi

Mutfak temizliği nerdeyse koca bir günü ayırdığımız iştir. Bulaşık makinesini, buzdolabını ayrı ayrı temizlemeniz gerekir. Bu yüzden adım adım ilerlemek, temizliği parça parça yapmak işimizi daha çok kolaylaştırır. Bir de eğer mutfağın en kirli noktalarını öğrendiyseniz temizlikten geri dönmek imkansızdır.

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Tertemiz ve dağınık olmayan mutfakta yemek yapmayı herkes çok sever. Dağınık ve dokunduğunuz yerde yapış yapış his veren mutfak dolaplarına dokunmak bile istemeyiz. Eğer mutfağınızın kötü durumda olduğunu görüyorsanız temizliğe girişme vakti geldi.

Ocak ve fırın temizliğinden başlayın

Her gün yemek pişirdiğiniz ocak en çok kirlenen yerdir. Bu yüzden orayı temizleyerek başlayabilirsiniz. Elektrikli ya da gazlı, nasıl bir ocak kullanıyorsanız kullanın mutlaka kirlerden arındırmanız gerekir.

Bu yüzden şu adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle ocağın yemekleri tuttuğu teli kaldırın. Ardından bulaşık deterjanını süngere dökün ve kirlerin üzerinden hafifçe geçin ve beş dakika bekleyin. Süngerinizi yıkayıp üzerine çok az çamaşır suyu dökün ve ocağınızdaki yumuşayan kirlerin üzerine uygulayın.

Aynı şekilde gaz düğmelerinin etrafını, çıkıyorsa altlarını aynı sistemle temizleyin. Çıkardığınız düğmeleri ılık suda bulaşık deterjanıyla yavaşça yıkayın.

Eğer aspiratör kullanıyorsanız ve mazgalı çıkıyorsa onu da ılık su bulaşık deterjanı yardımıyla eviyede yıkayın. Aspiratörün camını da süngerle temizleyebilirsiniz. Her yeri iyice ovduğunuzdan emin olduktan sonra iyi sıkılmış bir bezle tüm kirli köpüğü toplayın.

Fırın için çeyrek su bardağı tuz, çeyrek su bardağı karbonat ve yarım 1 su bardağı su yeterli olacaktır.

Tamamen metal görünen noktalara dokunmadan bu karışımı yağlı ya da kirli bölgelerin üzerine uygulayın. Yaklaşık 5 dakika sonra süngerinize çok az bulaşık deterjanı dökün ve fırınınızı güzelce ovun. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta fırının içinde hiçbir şekilde köpük ya da deterjan bırakmamanız.

En zor kısım: Buzdolabı

Buzdolabı temizliği yapmadan önce bozulmuş ve kokmuş yiyecekleri atın. Örneğin ıslak kaldığı için pörsüyen ve yeşilleşen maydanozlar, tarihi geçmiş ilaçlar. Ardından her bir katı boşaltın.

Küçük bir kovanın yarısını su doldurup üzerine iki yemek kaşığı karbonat ya da 4 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışımı güzelce karıştırın. Bu karışımla dolabınızın her noktasını silin.

Silme işlemi bittikten sonra kuru fakat toz bırakmayan bir bezle aynı şekilde her rafı dipli başlı silin. İşte bu kadar!

Mutfak dolapları...

Mutfak dolapları içindeki bardaklar, çanaklar, tencereler, yiyecekler, içecekler nedeniyle en az ocak kadar kirlenmeye hazırdır. Bu yüzden mutfak temizliğinde mutfak dolaplarını unutmuyoruz. Her zaman olduğu gibi önce ürünleri ya da çanak çömlekleri çıkarıyoruz.

Mutfak dolaplarını temizlemek için küçük bir kovaya bulaşık deterjanı ve sirke dökün. Ardından yarısını biraz geçecek şekilde su koyun. Bu karışımı bezle ya da süngerle tüm dolaplara uygulayın. Islak bir bezi bol bol durulayarak tüm dolapların içini tekrar silin ve kurulayın.

Mutfak evresini parlatın

Kirli bulaşıklarınızı yıkayın. Uzun süredir kullanmadığınız tabaklarınızın tozlandığını görebilirsiniz. Dilerseniz onları da yıkayın.

Yıkanacak herhangi bir bulaşık kalmadığında mutfak evyesini temizlemeye geçebilirsiniz. Mutfak evyesini temizlemek için önce bir çaydanlık üstü kadar su kaynatın. Bekleterek ılıttığınız suyu evyenin giderinden dökün.

Ardından bulaşık süngerinin üzerine çamaşır suyu dökün. Çamaşır suyu döktüğünüz süngeri yavaşça evyenin her tarafında gezdirin. Buna musluk da dahil.

5 dakika bekledikten sonra artık ovma vakti geldi. Tekrar ıslattığınız süngerinizle evyeyi güzelce ovun. Evye musluğunu buzdolabında olduğu gibi diş fırçasıyla da temizleyebilirsiniz.

Küçük ev aletleri

Mikrodalgayı temizlemek için içine biraz bulaşık deterjanı döktüğünüz ılık suya temiz bir bezi daldırın. Ardından bezi iyice sıkın ve mikrodalganın içini yavaşça silin. Gerekirse işlemi tekrarlayın. Son olarak üzerinden temiz suyla ıslattığınız ve iyice sıktığınız bir bezle geçin.

Ev aletlerini temizlemek için mutlaka kullanım kılavuzlarına bakın. Her bir aletin farklı temizleme yöntemi olacağı için kılavuzuna uyun.