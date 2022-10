Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can sevgilisiyle paylaştı yorum yağdı! "Annene benziyor"

Ünlü oyuncular Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can, kız arkadaşıyla bir pozunu Instagram hesabından paylaştı. Anne babasının yolundan gitmeyi tercih ederek oyuncu olan Can Aslantuğ'un sevgilisi Arzum Onan'a benzetildi. Aslantuğ'un bazı takipçileri ise iki sevgiliye "Birbirinize benziyorsunuz" yorumlarında bulundu.

Magazin dünyasının her daim örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kız arkadaşını sosyal medya hesabından paylaşımaktan çekinmeyen Can, takipçilerinden binlerce beğeni ve ilginç yorumlar alıyor. Oyuncu olma yolunda ilerleyen Can Aslantuğ'un son paylaşımı da çok konuşuldu.

Arzum Onan'a benzerliği dikkat çekti

Yakışıklılığı ile dikkat çeken Can Aslantuğ son olarak sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile teknede çekilen bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Can Aslantuğ'un sevgilisini herkes annesi Arzum Onan'a benzetti.

21 yaşındaki Can Aslantuğ'un paylaşımına "Kız arkadaşın annene benziyor" yorumları yapılırken Lal'i Can Aslantuğ'a da benzetenler oldu.

"Ben de onun yaşlarında öyleydim"

Arzum Onan daha önce oğlunun sevgilisinin kendisine benzetilmesine dair "Biz ve yakın çevremiz pek benzetmiyoruz ama sade ve doğal ben de öyleydim onun yaşlarında" demişti.

Anne-Babasının izinde

20 Kasım 2000 doğumlu Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuvar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alıyor. Genç isim anne ve babasının izinden gitmeye karar vererek oyuncu olma isteğini duyurmuştu. Aslantuğ, bir ajans ile sözleşme imzalamış ve haberi sosyal medyadan paylaşmıştı.

"Çalışma vakti"

Can Aslantuğ, paylaşımında, "Sanatın mutfağı ile birlikte eğitimini almaktan mutlu olduğum, önü arkası dahil tüm alanların birbirini beslediğine inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti..." ifadelerini kullanmıştı.

Aslantuğ çifti iş görüşmesinde tanışmıştı

Öte yandan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanışmıştı. Bir yıl önce kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'a telefon açıp iş teklifinde bulunmuştu.

Onan olumlu yanıt verince de ikili, ertesi gün buluşmuşlardı. İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'a evlenme teklifinde bulunmuştu.

Can Aslantuğ'un doğumu

Arzum Onan'ın Can Aslantuğ'a hamileliği ve zorlu doğum öyküsü de çok konuşulmuştu. Erken doğum riski nedeniyle hastanede yatmak zorunda kalan Arzum Onan oğlu Can'ı 8 aylıkken doğurmak zorunda kalmıştı. Can Aslantuğ doğumu sonrası bir süre küvezde kalmıştı. Arzum Onan, o günleri şöyle anlatıyor:

"6,5 aylıkken, erken doğum tehdidiyle hastaneye yattım ve doğumumun gerçekleşmesini, ancak serumla birlikte alınan bir ilaçla ve hastane ortamında engelleyebileceğimizi öğrendik. Zor bir bekleyişti. Nihayetinde 8 aylık dünyaya geldi Can. Can yaklaşık 14 saat kuvözde kaldı. Kendime geldiğimde, Mehmet’le birlikte yanına gittik. Elinde serum takılıydı. O kadar küçüktü ki... Sonsuz ve tarifsiz bir mutlulukla Mehmet’le birbirimize sarılıp, dakikalarca ağladık.