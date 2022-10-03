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Ünlü teknik direktörün kızı gönlünü mafya liderinin oğluna kaptırdı

Ünlü teknik direktörün kızı gönlünü mafya liderinin oğluna kaptırdı

Ünlü teknik direktör ve efsane futbolcu Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard'ın İrlandalı mafya lideri Liam Byrne'in oğluyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çift İbiza'da romantik bir tatil geçirdi.

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Efsane futbolcu ve teknik direktör Steven Gerrard'ın 18 yaşındaki influencer kızı Lilly-Ella'nın İrlandalı mafya lideri Liam Byrne'nin oğlu Lee ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Liam Byrne'nin İngiltere ve İrlanda'daki bir uyuşturucu karteli operasyonlarının başı olduğu bildiriliyor. Byrne’in oğlu Lee’nin çeteye dahil olduğuna dair herhangi bir ipucu olmadığı belirtildi.

Lilly-Ella'nın, 23 yaşındaki Lee Byrne ile nisan ayından beri görüştüğü bildiriliyor. Çiftin bu yaz arkadaşlarıyla birlikte İbiza’da tatil yaptığı belirtildi.
Çiftin kaçamağından fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Lee’nin ayrıca Lilly’nin Formby’deki dairesini de sık sık ziyaret ettiği biliniyor.

Geçen hafta, Steven Gerrard ve Liam Byrne'nin İbiza'da bir barda birlikte otururken çekilen görüntüleri büyük sansasyon yaratmıştı.
Ünlü teknik direktörün ve mafya liderinin nasıl tanıştığı ise kesin olarak bilinmiyor.

Kaynak: Posta

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