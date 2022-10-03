20 dakikada lezzeti yakalayın! Mengen musakka tarifi mutlaka deneyin

Ev hanımlarının en büyük dertlerinden biri de akşama ne yapacağını düşünmek. Bugün sizi bu dertten kurtarıyoruz ve yemeği sizin adınıza seçtik. Patlıcanın olduğu en güzel yemeklerden biri, akşama menüde Mengen musakka var. Yanına pilav da yapabilirsiniz.

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Mengen aşçılarıyla ünlü bir ilçemizdir. Esnaf lokantalarına verdiği değer ve ev yemekleri konusundaki mahareti ile bilinir. Tüm ev yemekleri özenle yapılır, servis edilir; memnun ayrılmayan müşteriye sık rastlanmaz. Bu kadar ev yemeği sever bir ilçe olunca da musakka, oturtma gibi yemeklerin sevenleri de çok oluyor.

Patlıcan denilince en sevilen lezzetlerin arasında patlıcan musakka ilk sırada yer alıyor. Patlıcan musakka hem lezzetli olması açısından hem de doyurucu olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yemekler arasında yer alıyor.

Malzemeler

1,5adetpatlıcan(alacalı soyulmuş, halka doğranmış tuzlu suda bekletilmiş))

1,5 adet kuru soğan(yemeklik doğranmış)

1 su bardağı ayçiçek yağı

300 gram orta yağlı kıyma

1 adet kapya biber(küp küp doğranmış)

2 adet yeşil biber(küp küp doğranmış)

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

500 ml.sıcak su

Üzeri İçin:

1 adet domates

2 adet yeşil biber

Yapılışı

Bir tavaya ayçiçek yağını alın ve ısıtın. Yağ ısınınca patlıcanları ekleyin ve maşa ile arkalı önlü çevirerek kızartın, kenara alın.

Tavaya soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine biberleri ekleyin ve kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Salçaları ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Salçaların kokusu çıkınca sıcak suyu ekleyin ve karıştırın. Biraz suyunu çekene kadar pişirin.

Patlıcanları fırın kabına dizin.

Üzerine kıymalı harcı ekleyin ve en üste domatesi, biberi ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Musakka yemeği hazır. Afiyet olsun!

Püf noktalar

Patlıcanların acılığının çıkması için tuzlu suda bekletmelisiniz.

• Kızartmadan önce yağ ile tepkimeye girmemesi için patlıcanları kurulamalısınız.

• Yemeğinizin özleşmesi için biraz dinlendirmelisiniz.

• Patlıcan musakkanızı tencerede yapabildiğiniz gibi fırında da yapabilirsiniz.

Orta porsiyon patlıcan musakka yaklaşık olarak 131 kaloriye denk gelmektedir.