Sadece 5 saniyede fark edenlerin IQ'su tavan! Kedi iniyor mu çıkıyor mu?

Son dönemlerde sosyal medyada herkes birbirine bu testi yolluyor. Popüler olan testlerden biri olan bu görselde bir kedi görünüyor. Fakat bu kedi aşağı mı iniyor, yoksa yukarı mı çıkıyor kimse ilk bakışta fark edemiyor. Peki siz IQ'nuzu test etmeye ne dersiniz. Sadece 5 saniyede bulursanız tebrikler IQ'nuz tavan!

Abone ol

Ne kadar dikkatli ya da detaycısınız var mısınız kendinizi test etmeye? Son günlerde internette sıkça dolaşan testlerden birini daha sizler için hazırladık. Sizin için hazırladığımız bu test ne kadar dikkatli olduğunuzu gösteriyor. Sizce resimdeki kedi aşağı mı iniyor, yoksa yukarımı çıkıyor?

Sosyal medyada herkes birbirine bu dikkat testini 'Acaba sen kaç saniyede bulabileceksin' diye gönderiyor. Hepimizin ilgisini çeken ve 'ben hemen bulurum' dediği testlerden birini yine sizler hazırladık. Bu görsele iyi bakın, ilk bakışta hiç bir detay yok gibi dursa da aslında bu kedi ya aşağı iniyor ya da yukarı çıkıyor...

Bu sevimli kedi dikkatli bakıldığında merdivenlerden iniyor

Merdivenlerden çıkan bir kedi görüyorsanız...

Yukarıda bulunan resme baktığınızda tırmanan bir kedi görüyorsanız detaylara dikkat etmeyen bir yapınız olduğu anlamına gelmekte. Dikkat dağınıklığınızın yanında düzensiz ve sorgulamayan bir insansınız demektir.

Siz göre kedi iniyorsa

Fotoğrafta merdivenleri inen kedi görüyorsanız, bu sizin sezgilerinizin çok kuvvetli olduğunuzu işaret eder. Detayları fark eden küçücük şeyi bile gören dikkatli analiz yapabilen bir kişiliğiniz olduğuna işarettir. Problemlerin üstesinden gelebiliyorsunuz.

Görsel yanılsama nedir, kaça ayrılır?

Gözümüze gelen ışınlar gözbebeğinden geçerek gözün arkasında bulunan retinaya ulaşır. Retinadaki ışığa duyarlı sinir hücreleri, gelen ışığı sinir sinyallerine çevirir ve oluşan sinyalleri beyinde görsel verilerin işlendiği merkeze iletir. Ancak bazen algılanan görüntü ile gerçekte var olan görüntü birbirinden farklı olabilir.

Görsel yanılsamalar genel olarak üç gruba ayrılabilir

Fizyolojik yanılsamalar, ışık ve renk farklılıkları veya harekete bağlı olarak gözlerin ya da beynin aşırı uyarı alması sonucunda, aslında var olmayan resim ya da desenlerin görüldüğü görsel yanılsamalardır. Bu yanılsamalarda, dış uyaranların görme sürecinin farklı aşamalarında beyni birden fazla kez uyararak görüntünün algısında değişiklik oluşturduğu düşünülüyor.

Değişmez yanılsamalar, birden çok resmin bir araya gelerek farklı bir resim oluşturduğu görsel yanılsamalardır. Bu durumda ana resmi oluşturan resimlerin her biri kolaylıkla ayırt edilebilir. Ancak ana resim, onu oluşturan küçük resimlerden tamamen farklıdır. Küçük resimler arasında boşluklar olsa da beynimiz bu boşlukları doldurarak büyük ana resmin algılanmasını sağlar