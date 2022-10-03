Hem kolay hem lezzetli! Fırında karnabahar size et yemeklerini aratmayacak

Karnabahar, genel olarak çok sevilmeyen bir sebze olsa da, bazı tariflerde kullanıldığında inanılmaz derecede lezzetli olabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise fırında karnabahar yemeği. İşte et yemeklerini aratmayacak bir lezzette olan fırında karnabahar malzemeleri ve tarifi...Abone ol
Fırında yapılan yemeklerin, genel olarak tencerede veya tavada yapılan yemeklere nazaran daha lezzetli olduğu biliniyor. Karnabahar oldukça faydalı olsa da, çocuklar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından fazla tüketilmeyen ve sevilmeyen bir sebze.
Ancak size vereceğimiz fırında karnabahar tarifi ile hem çocuklarınız, hem de siz lezzetine bayılarak afiyetle yiyeceksiniz. İşte fırında karnabahar için gerekli olan malzemeler ve yapılış tarifi...
Fırında karnabahar tarifi için malzemeler:
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1 adet orta boy karnabahar
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3 adet yumurta
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1 su bardağı yoğurt
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1 su bardağı süt
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1 su bardağı zeytinyağı
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2 tutam maydanoz
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3 yemek kaşığı un
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1 paket kabartma tozu
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1 tatlı kaşığı tuz
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Karabiber
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Kırmızı pul biber
Üzeri için:
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Rendelenmiş kaşar peynir
Fırında karnabahar tarifi:
Fırında karnabahar tarifi için; ilk olarak 1 adet orta boy karnabaharı küçük küçük dallarına ayırıp, bol suda güzelce yıkayın. Sonrasında derin bir tencere içine dallarına ayırdığınız karnabaharları ekleyin. Üzerlerini geçecek kadar su doldurup, hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Karnabaharın yumuşamasının ardından suyunu süzüp, soğumaya bırakın.
Sonrasında derin bir kaba 3 adet yumurta kırın. Üzerine 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı zeytinyağı döküp, güzelce çırpın. Daha sonra kaba 2 tutam ince ince doğranmış maydanoz, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, damak tadınıza göre karabiber ve kırmızı pul biber ilave edin. Sosu güzelce karıştırın. Sosun içine karnabaharları ekleyin. Sos ile birlikte karnabaharları bir güzel karıştırın.
Soslu karnabaharları biraz büyükçe yağlanmış dikdörtgen bir fırın kabı içine koyup iyice yayın. Daha önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Kızarınca tepsiyi fırından çıkartıp, üzerine rendelenmiş kaşar peynir serpiştirin. Daha sonra tekrar fırına verip, üzeri kızarana dek pişirin.
Fırında karnabaharın pişmesinin ardından 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Fırında karnabahar ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 10 kişilik fırında karnabahar için geçerlidir.