Hem kolay hem lezzetli! Fırında karnabahar size et yemeklerini aratmayacak

Karnabahar, genel olarak çok sevilmeyen bir sebze olsa da, bazı tariflerde kullanıldığında inanılmaz derecede lezzetli olabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise fırında karnabahar yemeği. İşte et yemeklerini aratmayacak bir lezzette olan fırında karnabahar malzemeleri ve tarifi...

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Fırında yapılan yemeklerin, genel olarak tencerede veya tavada yapılan yemeklere nazaran daha lezzetli olduğu biliniyor. Karnabahar oldukça faydalı olsa da, çocuklar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından fazla tüketilmeyen ve sevilmeyen bir sebze.

Ancak size vereceğimiz fırında karnabahar tarifi ile hem çocuklarınız, hem de siz lezzetine bayılarak afiyetle yiyeceksiniz. İşte fırında karnabahar için gerekli olan malzemeler ve yapılış tarifi...

Fırında karnabahar tarifi için malzemeler: