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Putin'in enerji yaptırımı listesindeki Çekya'da 'battaniyeli' çözüm

Putin'in enerji yaptırımı listesindeki Çekya'da 'battaniyeli' çözüm

ÇEKYA'dan gelen bir fotoğraf, Rusya'nın enerji yaptırımının Avrupa ülkelerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Sıcaklıkların 7 dereceye kadar düştüğü Çekya'da bir okulda öğrencilere battaniye dağıtıldığı görüldü.

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24 Şubat'ta Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, dünyada enerji krizinin çıkmasına neden oldu.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları sonrası, Ruslardan da vanaları kapatma hamlesi geldi. Hal böyle olunca Avrupa'da kış aylarının nasıl geçeceğine yönelik bir telaş başladı.

Bu kapsamda çeşitli önlemler almaya çalışan Avrupa ülkelerinde, enerji tasarrufuna dair her gün uygulamalar devreye konuyor.

Enerji yaptırımına 'battaniyeli' çözüm

Bu duruma son örnek Çekya'da meydana geldi. Orta Avrupa ülkesi Çekya’da hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düştü.

Ekim ayının gelmesiyle birlikte geceleri 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, eğitim gören öğrencileri üşütmeye yetti. Yaşanan bu durum sonrası okul yönetimi, kalorifer yakmak yerine öğrencilere battaniye dağıttı. Kış boyunca kullanılacak battaniyelerin diğer okullarda da dağıtılacağı öğrenildi.

Kışın okullar ısıtılmayacak

Öte yandan doğalgaz krizi yaşayan Avrupa Birliği, geçen hafta tasarruf önlemleri konusunda anlaşmıştı. Çekya ve birçok Avrupa ülkesi, tasarruf amacıyla kışın okulları ısıtmamayı planlıyor.

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