Mehmet Dinçerler hakkında çarpıcı iddia! Hadise'den ayrılınca evi terk ederken değerli eşyaları kaçırmış!

5 ay önce dünyaevine giren ünlü şarkıcı Hadise ile ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz gün Beykoz Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada tek celsede boşanmışlardı. Birçok iddiaların ortaya atıldığı aşkta ayrılık sonrası iddiaların da ardı arkası kesilmemeye devam ediyor. Son olarak Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ayrılık kararının ardından terk ettiği evden çıkarkan değerli gördüğü eşyaları da yanında götürdüğü iddia edildi.

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30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti geçtiğimiz günlerde Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada resmen boşanmışlardı. Ayrılığın ardından bomba bir iddia ortaya atıldı. Hadise'den ayrılan ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler evi terk ederken değerli gördüğü eşyaları da beraberinde götürdü. İşte Mehmet Dinçerler - Hadise cephesinde yaşananlar ve ortaya atılan magazin gündemini sallayan iddiaların detayları...

Hadise boşanmak için dilekçe verdi

Mehmet Dinçerler'den ayrılma kararı alan ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz haftalarda Beykoz Adalet Sarayı'na giderek boşanmak için dilekçe vermişti. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" ifadelerine yer verilmişti.

5 aylık aşk 5 dakikada bitti

Beykoz Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya ünlü şarkıcı Hadise ve ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler katılmadı. İki tarafın da avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken Hadise ve Mehmet Dinçerler karşılıklı anlaşma ile tek celsede boşandı. Böylelikle 5 ay önce başlayan aşk 5 dakikada resmen sona erdi.

Mehmet Dinçlerler giderken ne var ne yok götürmüş

Mehmet Dinçerler, Hadise aşkı ortaya çıktığı ilk andan itibaren magazin gündeme bomba gibi düşerken, çiftin aldıkları boşanma kararlarının ardından yaptıkları açıklamalar, ortaya atılan iddialar haftalardır konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evliliğini sonlandıran Mehmet Dinçerler ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü iş adamı Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı yönünde. 2. Sayfa'nın haberine göre; Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.

İbrahim Çelikkol'dan Hadise'ye destek

Evden eşya kaçırdığı iddia edilen Mehmet Dinçerler'in Hadise ile oturdukları evi boşaltırken eski eşine de borç taktı. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un kiracısı olan eski çiftten Mehmet Dinçerler, iddiaya göre evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu ödemedi.

İbrahim Çelikkol, Hadise'ye destek çıktı. Ve istediği kadar evde oturabileceğini söyledi.