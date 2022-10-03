Göz altlarında oluşan koyu halkaların bu sebebine çok şaşıracaksınız!

Yaş aldıkça belirginleşen göz altlarımızdaki koyu halkalar pek çok insanın şikayetçi olduğu bir cilt problemi. Sayısız nedene bağlı olarak oluşabilen göz altındaki halkaları, hava değişikliklerinde bile belirginleşebiliyor. Peki göz altındaki bu morlukların diğer nedenleri neler? Göz altı halkalarını geçirmenin doğal bir yolu var mı? İşte yanıtı...

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Yüzle ilgili en çok şikayet edilen konulardan biri de göz altındaki halkalardır. Hiperpigmentasyon, koyu halkaların oluşmasındaki ana neden olarak bilinmektedir. Asya ve Afrikalılarda daha çok görülen hiperpigmentasyon çok ince olan göz altındaki deride damarların görünmesini sağlayarak daha koyu bir görünüme sebep olur.

Sigara, güneşe maruz kalma ve hava şartları koyu halkalara yol açıyor

Hiperpigmentasyon, dengesiz beslenme, fazla güneşe maruz kalma ve hatta hava durumu gibi genetik dışındaki faktörlerden de kaynaklanabilir. Ayrıca yaş da buradaki önemli etkenler arasında yer alır.

Cilt yaşla birlikte daha yarı saydam hale geldiğinden, kan damarları daha belirgin görünür. Başka bir deyişle, yaşlandıkça cildiniz incelir, yani hiperpigmentasyon yaşama olasılığınız artar.

Sigara başlıca sebeplerinden

Sigara, hiperpigmentasyonun ve göz altındaki koyu halkaların bir başka önde gelen nedenidir. Araştırmalar, aşırı kilolu olmak ve yüksek kolesterol veya trigliseritlere sahip olmak gibi sigara içmenin, hatta dumanı solumanın koyu halkaları kötüleştirdiğini gösteriyor.

Bu sorun, kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yanında, iyi bir diyet, dermatoloğunuzun önerdiği kremler ve egzersiz yoluyla azaltılabilir. Sonuç olarak, kendinizi daha sağlıklı hale getirmek için yaptığınız her şey, koyu halkaların görünümünde bir miktar fark yaratacaktır.

Göz altı halkalarına ne iyi gelir?

Gözaltı koyuluğunun nedeni yorgunluk, uykusuzluk gibi yaşam tarzına bağlı ise soğuk kompres, dinlenme, maske ve krem gibi çözümler iyi gelebilmektedir. Ancak eğer genetik, pigmentasyon ya da hastalığa bağlı bir koyuluk söz konusu ise daha farklı tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte göz altı koyu halkaları tedavisinde, mezoterapi, göz altı ışık dolgusu ve lazer uygulamaları ile daha etkili sonuçlar alınabilmektedir.

Göz altı morlukları ile başa çıkmak için şunlar denenebilir:

Soğuk kompres uygulamak; Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir. Böylece göz altındaki şişkin görünüm azalır ve koyu halkaların belirginliği azalabilir. Bu amaçla temiz havluya birkaç buz küpü sarılıp ve gözlere uygulanabilir. Bir bez soğuk suyla ıslatılıp 20 dakika boyunca gözlerin altındaki cilde uygulanmasıyla da aynı etki elde edilebilir.



Uyku süresini artırmak; Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir. Çünkü uyku yoksunluğu cildinizin solgun görünmesine neden olarak koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Koyu halkaların ortaya çıkmaması için günde en az yedi ila sekiz saat uyumak gerekebilir.



Uyurken başı yükseltmek; Yetersiz uyku göz altındaki koyu renkli halkalar ve torbaların oluşumunda rol oynayabilirken, kişinin yatış şekli de bunda etkili olabilir. Uyku sırasında göz altlarında sıvı toplanmasını ve buna bağlı gelişen şişkinliği önlemek için başın birkaç yastıkla kaldırılması faydalı olur.