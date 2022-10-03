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Ali Babacan'ın 6 sıfırı yalanını ortaya koyan videoyu Hadi Özışık deşifre etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında deşifre etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEVA Partisi lideri Babacan arasındaki 6 sıfır ve ekonomi yönetimi polemiği başlatmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın "6 sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu Başbakan, sen kimsin ya' sözlerine Ali Babacan'dan yanıt geldi. FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan Babacan, Erdoğan'ın paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendiğini söyledi.

Babacan şöyle konuştu: -"Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi.

Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında deşifre etti.

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