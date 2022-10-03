Bu saygısızlığı hayvan yapmaz! İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar

İZMİR Çiğli’de kutsal kitaba yapılan saygısızlık ‘pes’ dedirtti. Bir grup insan kılıklı yaratık alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdi. 2 şahıs o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İnternete düşen görüntülerin ardından vatandaşlar kutsal kitaba yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi.

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26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti.

Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

İnternete düşen görüntülerin ardından vatandaşlar kutsal kitaba yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi.