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İBB duyurdu! Toplu taşıma araçlarında evcil hayvana izin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB duyurdu! Toplu taşıma araçlarında evcil hayvana izin

 İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) bundan sonra toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğini duyurdu.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturularak toplu ulaşım araçlarında kedi, köpek ve kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlendi.

Buna göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek.

Tasma, özel çanta ve kafeslerle...

Köpekler, ağızlık ve tasmalarıyla kediler, özel çantalarıyla kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.

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