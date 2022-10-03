İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar

Çiğli'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şahıs, daha sonra videoyu sildi.

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İzmir’in Çiğli ilçesinde 26 Eylül günü sosyal medyaya düşen görüntüler, izleyenleri şoke etti.

Rakı masasında alem yapan iki saygısız, kimsenin beklemediği bir provakasyona imza attı.

Kur’an-ı Kerim’i yırttılar

İnsanların inançlarıyla dalga geçen 2 şahıs, yanlarında bulunan Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdi.

Söz konusu şahıslar, o anlara ilişkin çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Biri yaktı diğeri alay etti

Kutsal kitabı yırtıp yakan arkadaşını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen şahıslardan diğerinin de İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Video silindi

İHA'nın haberine göre, İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.