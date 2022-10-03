Bu 13 etmen beyni küçültüyor! Zihin sağlığı için bunlara aman dikkat!

Günlük alışkanlıklarınızla hiç farkında olmadan beyin sağlığınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Beynimiz de diğer organlarımız gibi yediğimiz zararlı besinlerden ve alışkanlıklarımızdan etkileniyor. Hafıza ve beyinle ilgili sorunların yaşlılıkta çıktığı düşünülse de genç yaşta da bazı sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte beyin sağlığını bozan etmenler...

Abone ol

İnsan beyni hepimizin bildiği gibi evrendeki en karmaşık organ. Beyin sağlığının bozulmasında temel neden genetik faktörler olarak görülse de kötü alışkanlıklar, sağlıksız beslenme, sigara tüketimi gibi nedenler beyin sağlığına zarar vererek hafızayı geriletiyor. Peki beyin sağlığına zarar veren diğer nedenler nelerdir? İşte beyin sağlığınız için uzak durmanız gereken 13 alışkanlık...

Kahvaltıyı atlamak

Araştırmalar, düzenli olarak kahvaltı yapan çocukların, özellikle bilim dallarında çok daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Kahvaltıyı atlamak, kan şekeri seviyelerinde düşüşe neden oluyor ve bu da beyin işleyişini olumsuz etkiliyor.

Abur cubur

Aşırı yemek yemek ve çok fazla fast food gıda tüketmek, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları, bunun sonucunda da kısa ve uzun süreli hafızanın eğitimini ve oluşumunu olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca çok fazla fast food yemek depresyona neden olabiliyor.

Aşırı şeker tüketimi

Araştırmalar, şekerin olumsuz nöronların üretiminden sorumlu olduğunu ve BDNF'yi (beyin-türevli nörotrofik faktör) etkilediğini söylüyor. Özellikle BDNF, uzun süreli hafızanın oluşması ve öğrenme için çok önemlidir.

Beyin egzersizi eksikliği

Bilim adamlarına göre, beyin üretkenliğinin zirvesine 16-25 yılda ulaşılır ve ardından yavaş yavaş düşer. Bununla birlikte araştırmalar, düzenli beyin egzersizinin (okuma, bulmaca çözme vb), demansın ilk belirtilerine sahip kişilerde bile performansı önemli ölçüde artırabildiğini göstermiştir.

Cep telefonları

Konuyla ilgili yapılan bir araştırma, beyin kanseri ile cep telefonu kullanımı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuç telefon kullanmayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Telefonla konuşurken kulaklık kullanmak, mavi ışığa uzun süre maruz kalmamak ve uyurken telefonu yatağınızdan uzak bir yere koymak cep telefonunun beyne olan zararlarını azaltacaktır.

Dondurma

Bu madde sizi biraz üzecek! Hemen herkesin bayılarak yediği dondurma başta olmak üzere herhangi bir soğuk yiyecek ani bir baş ağrısına neden olabiliyor. Soğuk yiyeceğin kan damarlarını daralttığına inanılıyor. Hipotermiyi önlemeye çalışan vücut, beyne sıcak kan gönderiyor ve bu da kan damarlarını genişletiyor.

Uyku sırasında başınızı örtmek

Başımızı bir battaniyeyle örterek uyuduğumuzda, vücudumuza giren oksijen miktarını azaltırız, çünkü bu durumda, karbondioksit ile doymuş halihazırda "geri dönüştürülmüş" havayı solumamız gerekir . Bu beynimiz için oksijen eksikliği yaratır.

Egzersiz eksikliği

Egzersiz yapmanın sadece vücudunuza fayda sağladığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Fiziksel egzersizler, beyne de önemli ölçüde etki ediyor, hafıza ve beyin gelişimine katkı sağlıyor.

Dehidrasyon

Bildiğiniz gibi insan beyninin% 70-80'i sudur. Ayrıca beyne gerekli maddelerin verilmesinden de su sorumludur. Beyin, H2O'dan yoksun olmadığında en etkili şekilde çalışır.

Sigara içmek

Araştırma göstermiştir, kansere değil, aynı zamanda serebral korteksin kalınlığı azalmasına sadece yol sigara. Bu tür bir hasar, zihinsel yetenekleri önemli ölçüde etkileyebilir, çünkü diğer şeylerin yanı sıra, düşünmekten sorumlu olan beynin bu parçasıdır.

Yanlış diyet

Araştırmalar, beslenmedeki ciddi bir kısıtlamanın beyni ciddi anlamda etkilediğini ortaya koydu. Yani şok diyetler sadece beden sağlığınıza değil, beyin sağlığınıza da etki ediyor. Diyet yapacaksınız bunu mutlaka uzman kontrolünde, size uygun yazılmış bir liste ile yapmalısınız.