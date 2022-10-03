Bu lezzeti pastanelerde bulamazsınız! Tam bir lezzet bombası pişmeyen rulo pasta tarifi
Pastanelerin ve fırınların önünden geçerken vitrinlerde duran renk renk pastalar, hemen hemen herkesin canını çektiriyordur. Ancak bu pastaları aslında kolay şekilde evde kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta belki daha lezzetlisini... İşte görenlerin iştahını açacak, pişmeyen rulo pasta tarifi ve malzemeleri...Abone ol
Şekerli yiyecekleri ve pastaları, birçok kişi, içerisinde bulunan kalorilerden ve kilo aldırmasından dolayı mümkün olduğunca az tüketmeye çalışıyor. Ancak görüntüsüyle bile herkesi kendine çeken farklı farklı pastalara karşı koymak çoğu zaman mümkün olmuyor.
İşte pastanelerde bile bulamayacağınız bir lezzette olan ve evde kendiniz yapabileceğiniz pişmeyen rulo pasta tarifi ve malzemeleri...
Pişmeyen rulo pasta tarifi için malzemeler:
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2 adet kakaolu baton kek
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1/2 su bardağı süt
İçi için:
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1 paket kakaolu krem şanti tozu
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1,5 çay bardağı soğuk süt
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3 yemek kaşığı damla çikolata
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Dövülmüş fıstık ya da fındık
Üzeri için:
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Yarım paket hazır çikolata sosu
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1 su bardağı soğuk süt
Pişmeyen rulo pasta tarifi:
Pişmeyen rulo pasta tarifi için; ilk başta derin bir kap içine 1 paket kakaolu krem şanti tozu ekleyin. Üzerine 1 buçuk çay bardağı soğuk süt ilave edin. Mikser ile koyu bir kıvam alana dek çırpın. Sonrasında buzdolabında soğumaya bırakın.
Diğer tarafta ayrı derin bir kap içine 2 adet kakaolu baton keki eliniz ile iyice ufalayın. Sonrasında ufaladığınız keklerin üzerine yarım su bardağı sütü azar azar ilave edin. Eliniz ile iyice yoğurun. Yani şekil alabilecek kıvama gelene kadar sütü ilave edin. Karışımdan bir parça kopartıp, avuç içerisinde yuvarlayın. Şayet yuvarlanıyorsa kıvama gelmiş demektir.
Sonrasında düz bir zemine 1 kat streç filmi serin. Kek harcını yuvarlayıp, streç film üzerine yerleştirin. Kek harcının üzerine de streç film serin. Kek harcını merdane ile çok ince olmayacak şekilde yavaş yavaş açın. Sonrasında kek harcının üzerindeki streç filmi alın. Harcın üzerine soğuk kakaolu krem şantiyi ekleyin. Spatula yardımı ile şantiyi düzgün şekilde yayın. Şantinin üzerine 3 yemek kaşığı damla çikolata serpiştirin. Zevkinize göre dövülmüş fıstık ya da fındık da serpiştirebilirsiniz.
Hazırladığınız pastayı streç film yardımı ile sararak rulo şekline getirin. Pişmeyen rulo pastayı derin dondurucuda en az 3 saat kadar soğutun.
Üzeri için
Yarım paket hazır çikolata sosunu küçük bir tencere içine bırakın. Üzerine 1 su bardağı kadar süt döküp, koyu bir kıvam alana dek pişirin. Sonrasında ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Damak zevkinize göre benmari usulü eritilmiş çikolata da kullanabilirsiniz.
Derin dondurucudan çıkardıktan sonra üzerine hazırladığınız çikolata sosunu veya benmari usulü eritilmiş çikolatayı dökün. Tercihinize göre fındık veya dövülmüş fıstık ile süsleyip servis edebilirsiniz.