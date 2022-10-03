Bu lezzeti pastanelerde bulamazsınız! Tam bir lezzet bombası pişmeyen rulo pasta tarifi

Pastanelerin ve fırınların önünden geçerken vitrinlerde duran renk renk pastalar, hemen hemen herkesin canını çektiriyordur. Ancak bu pastaları aslında kolay şekilde evde kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta belki daha lezzetlisini... İşte görenlerin iştahını açacak, pişmeyen rulo pasta tarifi ve malzemeleri...

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Şekerli yiyecekleri ve pastaları, birçok kişi, içerisinde bulunan kalorilerden ve kilo aldırmasından dolayı mümkün olduğunca az tüketmeye çalışıyor. Ancak görüntüsüyle bile herkesi kendine çeken farklı farklı pastalara karşı koymak çoğu zaman mümkün olmuyor.

İşte pastanelerde bile bulamayacağınız bir lezzette olan ve evde kendiniz yapabileceğiniz pişmeyen rulo pasta tarifi ve malzemeleri...

Pişmeyen rulo pasta tarifi için malzemeler: