Hepsi altın değerinde bilgi! İşte en kolay yoldan metabolizmanızı hızlandıracak yöntemler

Yavaş bir metabolizmaya sahip olmak, kilo sorunu başta olmak üzere birçok sağlık problemlerine sebep oluyor. İşte metabolizmanızı en kolay yoldan hızlandırmak için dikkat etmeniz gerekenler ve tüketmeniz gereken besinler...

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Metabolizmanın yavaş çalışması, çabuk kilo almanıza ve haliyle çeşitli sağlık sorunları yaşamanıza neden oluyor. Vücudundaki fazla kilolardan kurtulmak isteyenler, genellikle metabolizmasını hızlandıracak besinler tüketiyor. ancak tüketilen bu besinler, her zaman faydalı olamayabiliyor.

İşte metabolizma hızlandırmak için en doğru yöntemler...

Uykudan uyanır uyanmaz 1 bardak su içerek güne başlayın. Hızlı bir metabolizma için düzenli beslenmek ilk dikkat edilmesi gereken kuraldır. Uyandıktan bir saat sonra kahvaltı ederek metabolizma hızınızı %30 oranında yükseltebilirsiniz. Kahvaltıda yağlı gıdalardan ve şekerli besinlerden uzak durmanız sağlıklı olacaktır. Kahvaltınızın dengeli ve doyurucu olması için protein (yumurta, peynir, süt), kaliteli karbonhidrat (tam tahıllı ürünleri, yulaf), mevsim yeşillikleri ve meyveleri içermesine özen gösterin.

Protein miktarını yükseltin

Her öğünde aldığınız protein miktarını yükseltin. Bu yöntem, sindirim sisteminin ve besin maddelerinin yıkım süreçlerinin gerçekleşmesi için daha çok efor sarf edilmesine neden olur. Çünkü proteinlerin sindirimi, diğer gıdalara göre daha zordur. Böylece metabolizmanın hızlanması sağlanır.

Et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt gibi protein ağırlıklı beslenme metabolizmanızı hızlandıran besinler arasında yer alır.

Metabolizma hızlandırıcı sıvılar

Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa gün içerisinde 2 fincan yeşil çay, 2 fincan kahve tüketebilirsiniz. Yeşil çayın içerisinde bulunan kafein ve ‘epiogallocatechin-3-gallat’ adındaki bileşen sinir sistemi ile beyni etkileyerek kalp atış hızını ve metabolizmayı hızlandırır. İçerisindeki polinefol bileşenleri de iştahın baskılanmasına destek olur. Fakat yeşil çayın bu etkileri için onu doğru demlemek gerekir. Yeşil çayı kesinlikle kaynatmayın. Bir kupa kaynamış suyu ocaktan aldıktan sonra içine 1 çay kaşığı kadar yeşil çay ilave edip 3-4 dakika kadar demleyin, sonrasında süzün.

Zencefil ve tarçın vücut sıcaklığını yükselterek metabolizma hızını yükseltir. Bunların yanına bir de C vitamininden zengin olan limonu eklediğinizde hem metabolizmanızı hızlandıracak, hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek olacaksınız. 1 büyük bardak kaynamış suya 1 dilim taze zencefil, 1 tane çubuk tarçın, 2 dilim limon ilave edip karışımı 10 dakika kadar demlenmeye bırakarak çayınızı hazır hale getirebilirsiniz.

Hamur işlerinden kaçın

Hamur işleri metabolizmanızı ağırlaştırır, bu nedenle hamur işi tüketmekten kaçının. Karbonhidrat içerikleri ve kalorisi yüksek olan bu gıdaların tamamına yakını vücudunuzda yağ olarak depolanır. Aralarda yaşadığınız açlıklarda bu gıdalar yerine mevsim meyvelerinden seçmeniz kilo kontrolünü sağlamayı basitleştirir.

Su içmek için susamayı beklemeyin

Vücudunuzun % 70’ni oluşturan suyu günde 10 bardak içmeniz metabolizma hızınızı artırarak, aldığınız enerjinin vücutta yağ olarak depolanmasına engel olur. Bilhassa soğuk su içmek, hem vücudun suyu ısıtabilmek adına metabolizmayı hızlandırması hem de dolu midenin tokluk hissi yaratması nedeniyle kilo vermede bir hayli etkindir. Yapılan çalışmalar, çok su tüketen insanların bazal metabolizmasının hızlı olduğunu ortaya koymuştur.

Bol bol hareket edin

Tempolu egzersiz alışkanlığı olan insanlarda metabolizma hızı oldukça yüksektir. Düzenli olarak ağırlık kaldırılan sporlar yapmak, kas kütlesini artıracağından ve efor sarf edilmesine yol açacağından metabolizmayı hızlandırır. Herhangi bir spor dalıyla ilgilenme imkanınız varsa günlük 30-40 dakikalık yürüyüşler yaparak harcadığınız enerjiyi arttırabilirsiniz. Bu sayede yavaşlayan metabolizma hızınızın da dengesini sağlamış olursunuz.