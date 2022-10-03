Ünlülerin kuaförü Ahmet Çoban'dan saç tavsiyeleri...Ege Kökenli kadınlara güzellik sırları verdi: ''İç huzuru dışa yansıyan kadın parlar''

29 Yaşındaki güzel oyuncu Ege Kökenli, ünlü kuaför Ahmet Çoban'a röportaj verdi. Güzellikle ilgili tavsiyeler verdi. Kadınlara en büyük tavsiyesini şu sözlerle dile getirdi: “Dışınıza gösterdiğiniz özeni içinize de gösterin. İç huzuru ve mutluluğu dışa yansıyan kadın parlar”

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29 yaşındaki güzel oyuncu Ege Kökenli, güzellikle ilgili sırlarını paylaştı. Uzun ve sağlıklı saçlara sahip olan Kökenli, lise döneminde aldığı bir tavsiyeyle saçlarını fazla yıkamanın yanlış olduğunu öğrendiğini söyledi. Güzel oyuncu, kadınlara iç güzelliğe de önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Saçlarının sırrını söyledi

Ahmet Çoban Ege Kökenli'ye saçlarının parlaklığını nasıl sağladığını sordu. Güzel oyuncu ''İnce telli olmasına rağmen gür saçlarım var diyebilirim. En büyük sırrım saçlarımın olabildiğince doğal ve az işlem görmüş olması. Senin ve ekibinin sayesinde uyguladığımız bakımlar da en büyük etkenlerden diyebilirim.'' diye cevap verdi.

Ege Kökenli kış mevsiminde saçlarını ıslak bırakmamaya, yıpratmamaya ve yolarak taramamaya, çok ısıya ve işleme maruz bırakmamaya ekstra özen gösteriyormuş.

''Düğünümde zarif ve şık görünmek istedim''

Ege Kökenli gelin saçını seçerken hem o gün kendini her zamanki halinden çok uzak hissetmemek hem de zarif ve şık gözükmek istediği için büyük vague dalgalı saç tercih ettiğini söyledi.

Lise yıllarında öğrendiği saçlarını çok sık yıkama tavsiyesini hala uyguladığını ve bu sayede saçlarını çok fazla kimyasala temas ettirmediğini söyledi.

İç huzur daha önemli

Ahmet Çoban, Ege Kökenli'ye kadınlara vereceği en büyük tavsiyenin ne olduğunu sordu. Kökenli:

''Verebileceğim en doğru güzellik tavsiyesi; dışımıza gösterdiğimiz özeni aynı şekilde içimize de göstermek gerektiğini hatırlatmak olur. İç huzuru ve mutluluğu dışa yansıyan kadın için bu en güzel parıltı bence.'' şeklinde cevapladı.

Ahmet Çoban'dan saç güzelliği sırları

''Saçınızın sağlığını ve parlaklığını korumak için küçük detaylar her zaman önemli. Yıllar içinde farklı saç tiplerine sahip, saçlarına dair farklı sorunlarla karşı karşıya olan danışanlarla ilgilenmiş bir profesyonel olarak bu hafta sizinle saç bakımı konusunda en çok yapılan hataları paylaşmak istedim.

Saç bakımında proaktif olmamak: Saç bakımı çoğu zaman ne yazık ki saçımızda matlaşma, kırılma, kuruma gibi sorunlar ortaya çıktığında ilgilenmeye başladığımız bir konu. Ancak önemli olan bu sorunlar ortaya çıkmadan önce saçımızın ve saç derimizin ihtiyaçlarını iyi tanımak ve bir bakım rutinine sahip olmak. Her banyo öncesi ve sonrası saçımıza uygun bakımı yaparak bakım rutini edinmek saçımızın sağlığını korumak için öncelikli olmalı. Kısa süre ayırdığınız bu bakım rutini sayesinde asla saçınızda büyük sorunlar yaşamayacağınız garanti...''

Ünlülerin gittiği kuaför Ahmet Çoban, saçları yüksek ısıdan uzak tutmanın en önemli adım olduğunu söylüyor.

Yüksek ısıya maruz kalan saç dibinde ucuna kadar kırılır. Saç telinin en üst koruyucu tabakasını zedeleyerek saçın dayanıksızlaşmasına ve sonuç olarak hasar görmesine neden oluyor.