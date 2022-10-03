Tencerede sufle tarifi sadece 10 dakikada hazır!

Tatlı kriziniz geldiğinde yapmaktan üşenmeyeceğimiz lezzetli ve pratik tarif arayışında oluyoruz. En sevilen tatlılardan olan sufleyi yapmak iste gözünüze uğraştırıcı gibi gelebilir. İşte bu noktada tencerede sufle kolay yapılışıyla yardımınıza koşacak. Peki tencerede sufle nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tencerede sufle tarifi...

Abone ol

İçinde akışkan bitter çikolatası, onu saran çikolatalı kekiyle güzel bir sufleye kim hayır diyebilir ki? Tatlı severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan sufle, bu kez tencerede yapılan haliyle karşımızda. Bu yöntem sayesinde oldukça pratik bir şekilde tadına doyamayacağınız bir tarif hazırlayabilirsiniz. Üstelik sadece 10 dakikada pişiyor, damakları şenlendiriyor. İşte tencerede sufle tarifi...

Tencerede Sufle Tarifi İçin Malzemeler

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

80 gram bitter çikolata

Üzeri İçin:

1/2çay bardağı pudra şekeri

Tencerede Sufle Tarifi için Püf Noktası

Dilerseniz içerisine beyaz çikolata da ilave edebilirsiniz.

Tencerede Sufle Tarifi Nasıl Yapılır?



Geniş tabanlı bir tencereye yaklaşık olarak 3 parmak yüksekliğinde su koyup ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından yağ, süt, un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız kek harcını fincanlara paylaştırın, fincanların yarısından biraz daha fazla dolmasına özen gösterin, ağzına kadar doldurmayın. Çikolatayı kırıp fincanlara paylaştırın. Kaynamakta olan suya fincanları oturtun. Su fincanların yarısına kadar gelmelidir.

Tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde 10 dakika pişmeye bırakın. Kabarıp piştiklerinde tencereden alın ve üstlerine pudra şekeri serptikten sonra sıcak olarak servis edin.

Bitter Çikolatanın Faydaları Neler?

* Çikolatada bulunan theobromine, öksürüğe neden olan vagus sinirlerindeki hareketliliği azaltır.

* Kakao çok zengin antioksidan kaynağıdır. Stres vücudu okside ettiği için, kendinizi stresli hissettiğinizde kakao yemeniz faydalı olacaktır. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı ve kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanmayı da önler.

* Kakaodaki polifenol flavanoid maddesi hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Düzenli çikolata (bitter) tüketmek, kan basıncının düzenlenmesine de yardımcı olur ve iyi kolesterolü artırır.

* Bitter çikolatada bulunan flavonaller cildi güneş hasarlarına karşı koruyabilir.

* Finlandiya’da yapılan bir araştırma, çikolatanın anne adaylarında stresi azalttığını ve bu annelerin bebeklerinin çikolata yemeyen ebeveynlerin bebeklerine göre daha sık gülümsediğini buldu.

* Flavanollerin ayrıca yaşlı insanlarda hafıza kaybını azalttığı düşünülmektedir ve siyah çikolatanın iltihap önleyici niteliklerinin; sarsıntı gibi beyin yaralanmalarının tedavisinde yararlı olduğu bulunmuştur.