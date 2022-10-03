Reflüyü tetikleyen besinler midesi hassas olanlar aman dikkat!

Reflüyü önlemedeki en önemli husus mideyi etkileyen besinlerden kaçınmaktan geçiyor. Reflüye iyi gelmeyen yiyecekleri bilerek tüketiminden kaçınmak mide asiti sorunlarının da gün yüzüne çıkmasına engel olacak. Mide sorunu yaşayanlar ve reflülüler için uzak durulması gereken besinleri sizler için sıralıyoruz...

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Reflüyü basitçe anlatmak gerekirse mide içeriğinin, yukarıya doğru yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlayabiliriz. Toplumda yaygın görülen bir mide rahatsızlığı olan reflünün başlıca sebepleri arasında; şişmanlık, karın içi basıncın artması, hamilelik, genetik yatkınlık risk faktörleri gibi nedenler geliyor. Reflü hastalığını geriletmede beslenmeye büyük pay düşüyor. İşte mideniz için uzak durmanız gereken besinler...

ŞEKER

Kan dolaşımında kolayca emilmeyen şekerler, oyalanma eğilimindedir ve sağlıksız bakteriler için besin haline gelirler. Bu, midenizde hasara neden olur ve bu da yemek borunuzda kolayca hasara neden olabilir.

YUMURTA

Yumurtaların sekiz büyük gıda alerjeninden biri olduğunu belirtmeye gerek yok, bu da birçok insanın onlara karşı intoleransı olduğu anlamına geliyor ve bu da yan etki olarak reflüye neden olabilir.

FISTIK EZMESİ

Fıstık ezmesi seviyorsanız size kötü bir haberimiz var. Yüksek doymuş yağ oranına sahip olan fıstık ezmesi midenizi rahatsız edecek tüm özellikleri taşıyor.

NANE ÇAYI

Nane, irritabl bağırsak sendromu gibi belirli bozuklukların etkilerini hafifletmede harika bir ajan görevi görür ve mide rahatsızlığını yatıştırabilir. Ancak ne yazık ki reflünün etkilerini artırabilir.

DOMATES

Domateslerin yıldız likopen içeriğine rağmen, bu gıda aslında sitrik ve malik asit ile yüklüdür. Bu reflü nöbetleri geçirenler için zararlıdır çünkü bu iki asit midenin çok fazla mide asidi üretmesine neden olabilir.

FISTIK EZMESİ VE REÇEL

Fıstık ezmesi tek başına reflüyü tetiklerken fıstık ezmesi ile reçelin karışımının midenize neler yapacağını hayal bile edemezsiniz.

ÇİKOLATA

Kalp dostu bitter çikolata bile asidin yukarı doğru taşmasına neden olur. Sebep? Metilksantinler. Bunlar, merkezi sinir sistemine etki eden ve LES'deki düz kas dokusunun gevşemesine neden olan doğal olarak oluşan maddelerdir.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

İster sağlıklı yağlar tüketiyor olun, ister pek de sağlıklı olmayan yağlar tüketiyor olun, kendinizi bir miktar sindirim rahatsızlığı yaşama riskine sokarsınız. Kızarmış ve yağlı yiyecekler alt özofagus sfinkterinin (LES) gevşemesine ve nihayetinde görevini gerektiği gibi yerine getirmemesine neden olur. LES, yemek borusunu mideden ayıran bir kas demetidir. Daha spesifik olarak, midenizde biriktikten sonra yiyeceklerin geri dönmesini önlemek için yemek borusunun altını kapatması gerekiyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Tam yağlı süt ürünleri yemek, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir, ancak ne yazık ki, reflüsünden şikayeti olanlar, özofaguslarının aşındığını hissetmeden bu ürünlerin faydalarını elde etmek için mücadele ederler.

ÇİKOLATA

Kalp dostu bitter çikolata bile asidin yukarı doğru taşmasına neden olur. Sebep? Metilksantinler. Bunlar, merkezi sinir sistemine etki eden ve LES'deki düz kas dokusunun gevşemesine neden olan doğal olarak oluşan maddelerdir.

KAHVE

Kahveyi sevseniz de, içeceğin asidik doğası reflü semptomlarını şiddetlendirebilir. Bir fincan kahve içtikten sonra reflü yaşadığınızı fark ederseniz, yeşil çaya geçmeniz daha iyi olabilir.

BAHARATLI YİYECEKLER

Reflüden muzdarip olduğunuzda, yemek borunuz zaten yanıyormuş gibi hisseder ve istediğiniz son şey alevleri daha fazla tutuşturacak bir şey yemektir.