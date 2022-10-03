Kadınlar dikkat! Her 9 kişiden 1'i risk altında Evde meme kanseri kontrolü nasıl yapılır?

Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan kanseri erken farketmek hayat kurtarıyor. Kansere yakalanan kişi sayısında her geçen gün artış görülüyor. Kanserin tehlikeli etkilerinden korunmak için özellikle risk altında olan kişilerin düzenli olarak muayene olması gerekiyor. Evde kendinize yapacağınız meme kontrolü de erken teşhis için çok önemli.

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Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri. Hayati riskli durumlara yol açan meme kanseri hakkında bilinçli olmak ve evde düzenli olarak meme kontrolü yapmak gerekiyor. Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, meme kanseri taramasının meme kanseri risklerini azalttığını belirtirken, kilolu kadınlarda riskin yüksek olduğunu söyledi.

Erken teşhis ile kurtulmak mümkün

Meme kanserinin tarama programlarıyla erken teşhis konulduğunda tamamen kurtulabilecek bir kanser türü olduğuna işaret eden Prof. Dr. Koyuncu, "Türkiye’de 9 kadından biri meme kanseri riski taşıyor. Meme kanserlerinin yüzde 10-15’i ailesel geçiş göstermekte. Birinci derece akrabalarında meme kanseri olanlarda mamografi çekilme yaşı 35’e inmektedir. Birinci derece akrabasından iki kişide meme kanseri görülen kadınların meme kanseri riski 3 kat artıyor" ifadelerini kullandı.

50'li yaşlardan sonra daha çok görülüyor

Koyuncu, meme kanserinin daha çok 50’li yaşlardan sonra görüldüğünü söyledi. “Erken adet görmeye başlayan, geç adetten kesilen, hiç çocuk doğurmayan ya da 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapan, kilolu, ışın tedavisi alan kadınların meme kanserine yakalanma riski diğer kadınlara oranla fazla” diye belirtti.

Spor yapanlarda daha az görülüyor

Uzun süre doğum kontrol hapı ve menopoz ilaçları kullananların da meme kanserine yakalanma ihtimali kullanmayanlara göre daha fazla oluyor. Spor yapanlarda, organik ürünlerle beslenenlerde ve 16 aydan fazla emzirenlerde ise meme kanseri daha az görülüyor.

Evde göğüs muayenesi

Evde meme kontrolü yapmak, bir terslik görüldüğünde doktora başvurmak erken teşhisi sağlayabilir.

Muayeneye önce ayna karşısında başlanır. Eller bele konularak önce memelerin simetrik olup olmadığı kontrol edilir. Memelerde görünür bir kitle araştırılır, meme derisinde herhangi bir çöküntü veya renk değişikliği olup olmadığına bakılır.

Eller yukarı kaldırılarak aynı incelemeler tekrarlanır.

Daha sonra yatarak muayeneye geçilir. Muayeneye önce sağ memeden başlanır. Daha rahat muayene edebilmek için sağ omuz-sırt altına küçük bir yastık konulur. Sağ el başın arkasına yerleştirilir.

Muayene sol elin 2-3 parmak ucu ile gerçekleştirilir. Meme başı çevresinden başlayarak ve meme dokusuna hafifçe bastırarak saat yönünde halkasal hareketler ile herhangi bir duyarlılık veya kitle olup olmadığı kontrol edilir. Tüm meme muayene edildikten sonra koltukaltına bakılır. Sol meme ve koltuk altı da benzer şekilde değerlendirilir.