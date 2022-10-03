Deniz Uğur kaç kez evlendi eşi İsmail Hakkı Sunat neden öldü meğer bilinmeyen bir kocası daha varmış

Reha Muhtar ile hiç evlilik yapmayan Deniz Uğur toplamda 3 kez evlendi. Deniz Uğur son evliliği hariç evliliklerinde pek de yüzü gülmeyen bir isim. Deniz Uğur'un ilk eşini pek bilen yok. İkinci eşi İsmail Hakkı Sunat ise komşu kavgası sonucu feci bir olay sonucu genç yaşta öldü. Deniz Uğur'un Reha Muhtar'ın dışında ikinci kocası İsmail Hakkı Sunat'tan bir oğlu daha var.

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Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar çocuklarının velayeti sebebiyle gündeme oturmuş durumda. Deniz Uğur'u bir çok kişi Tamer Karadağlı olayı ile hatırlar. Tamer Karadağlı eşi Arzu Balkan'ı Deniz Uğur ile aldatınca magazin gündemine oturmuştu. Deniz Uğur'un son eşi Erdinç Gülener ile yaptığı evlilik hariç diğer evliliklerinden yana yüzü pek gülmedi. İkinci eşi İsmail Hakkı Sunat çok kötü bir olay sonucu öldü. İsmail Hakkı Sunat'ı herkes Deniz Uğur'un ilk eşi sansa da aslında ikinci eşiydi.

Deniz Uğur evlilikleri ilk kocası kimdir?

Reha Muhtar ile hiç evlenmeyen Deniz Uğur 3 kez evlilik yaptı. İlk eşini çok bilen yoktur. Deniz Uğur ilk evliliğini Şirzat Bilallar ile 1992 yılında yaptı. Deniz Uğur ilk eşi ile olan evliliğini 3 yıl sürdürdü. 1995 yılında Deniz Uğur ilk kocasından boşandı. Deniz Uğur'un ilk evliliğinden çocuğu yoktur.

Deniz Uğur'un ikinci eşi İsmail Hakkı Sunat neden öldü?

Deniz Uğur ilk eşinden boşandıktan sonra ikinci eşi İsmail Hakkı Sunat ile 1996 yılında evlendi. Deniz Uğur'un bu evliliğinden 1998 yılında dünyaya gelen otizm engelli Engin Deniz Sunat adında bir oğlu var.

Deniz Uğur'un ikinci eşi İsmail Hakkı Sunat da onun gibi bir tiyatro oyuncusuydu. Deniz Uğur, 1996 yılından evlendiği İsmail Hakkı Sunat'ı 14 Temmuz 2004 tarihinde kaybetti. İsmail Hakkı Sunat, gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürüldü.