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ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama

ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldıran ABD, bu kez de Rum yönetimini Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na soktu. ABD'nin bu adımına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığının, GKRY'yi ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KKTC'den açıklamaya destek

Gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafındanDışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi.

"ABD adada dengeyi bozuyor"

Açıklamada, "ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin garantör sıfatına vurgu yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.

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