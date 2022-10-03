Bu küçük tariflerin tadını alınca ekmekleri bilerek bayatlatacaksınız

Gereğinden fazla alınan ekmekler, tüketilmediği zaman kısa sürede bayatlıyor ve çöpe atılıyor. Ancak bu ekmekleri çöpe atmak yerine farklı yiyecekler ile değerlendirebilirsiniz. İşte bayat ekmeklerle yapılabilecek tarifler...

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İhtiyacımız olandan fazla alınan ekmekler, kısa sürede bayatlıyor, yenilmeyecek bir hale geliyor ve bu ekmekler ne yazık ki çöpe atılarak israf ediliyor. Bu israf ise uzun vadede bütçeye olumsuz anlamda etki ediyor. Ancak aslında bayat ekmekleri çöpe atmak yerine farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz.

İşte bayat ekmekleri çöpe atmanıza gerek kalmadan oldukça lezzetli besinler ortaya çıkarmanızı sağlayan tarifler...

Ekmek Kavurması

Bayat ekmekleri lokmalar halinde doğrayın. Tencerede kızartılmış yağ ile kavurun. Ekmekler kavrulurken, üzerine 1 çay bardağı soğuk su serpin. İyice karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Papara

Bayat ekmekler, çukur bir kaba kuşbaşı doğrayın. Halka halka doğranmış soğan, tereyağı veya zeytinyağında kavurun. Sonrasında tuz ve su eklenip kaynatın. Üzerine tulum peyniri döküns. Bir müddet ılınmaya bırakıldıktan sonra çukur kaptaki ekmeklerin üzerine dökerek servis edin.

Tirit

Bayat ekmek dilimleri bir kaba yerleştirin. Kıyılmış soğan tuz ile öldürülüp ekmek dilimleri üzerine döşeyin. Sonra üzerine haşlanmış kemikli etin suyu bolca dökün. Kıyılmış maydanoz veya sumak serpebilirsiniz.

Ekmek Süpürgesi

Bayat ekmek dilimlenip bir tepsiye yerleştirin. Bir tencerede su kaynatılıp ekmek dilimlerinin üzerine gezdirin. Sonrasında sarımsaklı yoğurt döküln. Son olarak da, bir tavada yağ ile kavrulan salça ve kırmızı pul biber karışımını gezdirin

Ekmek oğması

Bayat ekmeklerin içi -istenirse, kabuğu ile birlikte- ufalayın; bir kapta eritilen tereyağına dökülerek kavurun. Sonra üzerine bir yumurta kırılıp ekmek ufakları ile alt üst edin. Ardından 1 bardak süt döküp yeniden karıştırın. Çok hafif ateşte süt çekilinceye kadar bekleyin. Süt çekilince ateşten alın; üzerine bir bez koyarak demlendirin ve ılıyınca yemeye hazır.

Yalancı paça

Küçük küpler şeklinde doğradığınız soğanı, tencerede 1 yemek kaşığı tereyağı ile kavrularak pembeleştirin. Üzerine salça ilâve ederek eritin. Dövülmüş 2 diş sarımsak, 1 limonun suyu, tuz, kırmızı toz biber ve et suyunu katın. Bayat ekmekleri küp şeklinde doğrayarak tereyağında kavurun. Kıtırlaşınca, çorba kâsesine doldurduğunuz çorbanın üzerine dökün.

Kalacuş

Bayat ekmekleri, küpler halinde keserek derin bir kaba koyu. Kıyılmış soğanı, tavada kızdırılmış margarin ile pembeleşinceye kadar kavurun. Çalkalayarak ayran kıvamına getirdiğiniz yoğurt ve suyu, yağ ve soğanın bulunduğu tavaya ekleyin. Birkaç dakika kaynattıktan sonra, oluşan karışımı derin kapta bulunan doğranmış bayat ekmeklerin üzerine dökün ve kabın kapağını kapatın. Bir müddet ateşin üzerinde tuttuktan sonra hemen sofraya getirin.