Ömer Çelik'ten müzisyen Onur Şen cinayetiyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle reddettiği için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili "Takipçisi olacağız" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Çelik'in değindiği konular arasında Ankara'da istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle 2 kişi tarafından cam kırıklarıyla öldürülen Onur Şener'in ölümü de vardı.

"Gereken cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız"

Şener'in katillerinin gereken cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Çelik, "Bu canavarlığı reddetmek, lanetlemek, bu cinayeti işleyen katillerin gereken cezayı alması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız. Fakat cinayet işlenir işlemez, kişilerin hangi bakanlıkta çalışmasının polemik konusu olması da bu acımasızlığın bir örneğidir.

"Hepsinin Allah belasını versin"

İster özel sektörde çalışsın, ister kamuda çalışsın. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu tip olaylar meydana geliyor. Hepsinin Allah belasını versin. Buradan çıkıp da bir kamu iradesini sorumlu tutmak, böyle bir şey olabilir mi? Çalıştıkları bakanlık ve kurum kendilerine düşen işlemleri gerçekleştirecekler."

"Acı karşısında siyasi polemik üretmeye çalışıyorlar"

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu acı karşısında siyasi polemik üretmeye çalışanların 'Bundan hükümet, bakanlık, şu kurum sorumludur' gibisinden yaklaşım içine girmesinin bu acıyı ve cinayeti istismar etmesinden başka bir yüzü yoktur. Buradan bütün kamu iradesini ilzam etmek, bu kadar mantıksız bir şey olabilir mi?

"Çalıştığı bakanlık da gerekeni yapacak"

Burada gerek bunların çalıştığı Bakanlık ve kurum hukuki süreçten ayrı olarak da kendi işlemlerini gerçekleştirecektir. Bu canavarca hislerle gerçekleştirilmiş, lanetlenmesi gereken bir cinayet. Cumhurbaşkanımız, MYK'mız, bütün hepimiz bu acıyı paylaşıyoruz. Milletimizin hepsini sarsan bir tablo maalesef ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kardeşimize Cenab-ı Allah'ta rahmet diliyoruz. Arkadaşlarımız ailenin yanında olacaklardır. Kurumların bahsettiğiniz çerçevede, kendi iç hukukları, tüzükleri bu tip olaylar karşısında takip edecekleri süreçler açısından gereğini yapacaktır."