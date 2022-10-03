Bebek bezi masrafına son! Bebeğiniz 4 aylıkken bile bebek bezi almaktan kurtaracak o yöntem...

Bebek bezi fiyatlarının gitgide arttığını düşünürsek ebeveynler için büyük masraf. Bu da ev ekonomisini oldukça zorluyor. Bebek bezi masrafından kurtulmak için bebekleri tuvalete alıştırmak gerekiyor. Bebeklerin tuvalete alışmasının zor olacağını düşünen ebeveynler bu konuda yanılıyor.

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Bebeklerin tuvalete alıştırılması hem bebeğin sağlığı hem de ekonomik durum için oldukça önem taşıyor. Çocuklar tuvalet eğitimine genellikle 18 ila 24 ay arasında başlasa da bazı durumlarda üç yaşına kadar da başlayabilir. Kaliforniya'da yaşayan 26 yaşındaki Alexis Abdelaziz, dört aylık olan bebeği Aya'ya tuvaletin nasıl kullanılacağını öğretmeye başladı bile.

Bebeklerde işaret dili çok önemli

Alexis tuvalet eğitiminde bebeklerin tuvalete gitmeleri gerektiğinde doğal olarak belli edeceklerini belirten bir hareket olduğunu söyledi. “Eliminasyon iletişimi” tekniğini denilen yöntemi kullandı.

Alexis tuvalet eğitiminde tutarlı davranılması gerektiğini belirtti. Kızının tuvalete gitmesi gerektiğinde bebek işaret dilini kullanarak sinyal verebileceğini söylüyor.





Tutarlı olursanız çocuk anlamaya başlıyor

Eleme iletişim yöntemi, bir çocuğun ipucunu çözmeyi içerir. Bu, bir sticker göstermek veya bir sembol yapmak olabilir. Daha sonra ebeveynler onları bir lazımlık veya tuvaletin üzerine yerleştirebilir. Bu sayede tuvaleti kullanacaktır. Alexis, tekniği ilk denerken gergin olduğunu söyledi. Ama Alexis, kızı Aya ile ilk denediğinde tuvaleti kullandığını görünce denemeyi hiç bırakmadığını söyledi.

Tuvalete gitmek istediğini işaret kartıyla gösteriyor

Alexis çocuğuna tuvalete gidip gitmek istemediğini kart gösteren soruyor, böylece çocuk kartla tuvalet arasında bir ilişki kuruyor. Ama kızı Aya, annesinin ona kart göstermesini beklemeden kendisi kart gösterip annesine işaret vermişti.

Alexis, tuvalet eğitimi için çocukların konuşmasını beklemeye gerek olmadığını söylüyor. “Çocukların sözlü olarak konuşmadan önce nasıl iletişim kuracaklarını bilmelerinin birçok faydası var. Esas olarak, ihtiyaçlarını göstermeye hazır oldukları ve duygusal olarak farkında oldukları için – yani öfke nöbeti geçirme veya duygusal olarak yanlış anlaşılmış hissetme olasılıkları daha düşüktür. Aya henüz konuşamıyor ama anlayabiliyor ve bu ona sesini nasıl kullanacağını öğretebilir.”

Alexis'e bebeğine çok küçükken neden tuvalet verdiği sorulduğunda bebek bezlerinin hijyenik olmadığından ve pislendiğinde bebeklerin rahatsız olduklarından bahsediyor.

"İnsanlara açıklamaya çalıştığım en önemli şey, bebek bezi ve bebeğimin diğer bebeklerden önce lazımlık eğitimi almasıyla ilgili değil - çünkü birçok insan bunu neden yaptığımı soruyor. Çok daha mutlu çünkü kakanın üzerine oturan bebekler bu durumdan hoşlanmıyor, ağlıyor ve çığlık atıyorlar. Ama Aya tuvalete gittiğinde gülümsüyor ve halinden memnun."