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Süleyman Özışık: Çözülmüş başörtüsü sorununu tekrar çözdü!

Süleyman Özışık: Çözülmüş başörtüsü sorununu tekrar çözdü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'başörtüsü' hakkında açıklamalarda bulundu. "Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz." dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek, kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz" açıklamasını gündeme getirdi. Erdoğan'ın bu açıklaması çok kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 Sosyal medyada kullanıcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek, kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz" açıklamasını alıntılayarak Kılıçdaroğlu'na bu ifadeleri hatırlattılar.

Başörtüsü sorununu tekrar çözdü!

Gazeteci Süleyman Özışık da Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek zaten çözülmüş olan bir sorunu tekrar çözmeye çalışmasını ti'ye aldı. Özışık'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşım şöyle;

''Kemal Kılıçdaroğlu, çözülmüş olan başörtüsü sorununu tekrar çözdü! Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesini de tekrar çözerse çok iyi olacak!''

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