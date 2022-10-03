Tayyip Erdoğan'a yapılan bu hakaret düşünce suçu mu?

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, özellikle muhalif isimlerin sıklıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmasını ve daha sonrasında 'ifade özgürlüğü' savunması yapmasını değerlendirdi.

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Biri çıkar Erdoğan'ın ölmüş anasına küfür eder dava edilince 'ben düşüncemi ifade ettim der. Biri çıkar Erdoğan'ı saraya girmiş büyükbaş hayvana benzetir. Dava açılınca 'Ben düşüncemi iiade ettim' savunması yapar. Birileri bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na ağır şekilde küfür edip haklarında dava açılınca ise hemen 'Ben düşüncemi ifade ettim, düşünce suç mu, bahanesinin arkasına saklanıyorlar.

1 yıl 20 gün hapis cezası aldı

Son olarak da Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dondurma yediği görüntüler hakkında “Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” sözlerini Youtube kanalındaki bir yayında kullanmıştı. Bayraktaroğlu, bu ifadelerinden dolayı Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 20 gün hapis cezası aldığını açıkladı.

Bayraktaroğlu 'Ben hakaret etmedim. Böyle bir videom falan yok. Ben sadece düşüncelerimi ifade ettim' ifadeleriyle kendini savundu ama kahretsin bu Google'ı Youtube var yalanı yine ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Memduh Bayraktaroğlu'nu İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında eleştirdi.

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