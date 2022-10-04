Deniz Uğur Reha Muhtar ile evlendi mi? Herkes Deniz Uğur'u eski eşi sanıyor ama işin aslı çok başka

Reha Muhtar'ı herkes Deniz Uğur'un eski eşi sanıyor. Ancak Reha Muhtar ile Deniz Uğur gerçekte hiç evlenmedi. Reha Muhtar'ın evlilikleri arasında Deniz Uğur ismi geçse de Reha Muhtar sadece bir kez evlendi. Reha Muhtar'ın tek evliliğini yaptığı eşinin ismi Selin Çağlayan... Reha Muhtar ile Deniz Uğur ilişkisi 2008 ile 2010 yıllarında yaşandı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur bu evlilikten ikiz çocuk sahibi oldular ama hiç evlenmediler.

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Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar çocuklarının velayeti sebebiyle gündeme oturmuş durumda. Deniz Uğur'u bir çok kişi Tamer Karadağlı olayı ile hatırlar. Tamer Karadağlı eşi Arzu Balkan'ı Deniz Uğur ile aldatınca magazin gündemine oturmuştu. Deniz Uğur'un son eşi Erdinç Gülener ile yaptığı evlilik hariç diğer evliliklerinden yana yüzü pek gülmedi. İlk eşi İsmail Hakkı Sunat çok kötü bir olay sonucu öldü. Deniz Uğur'un hayatına Tamer Karadağlı skandalından sonra Reha Muhtar girdi. Herkes Deniz Uğur ve Reha Muhtar evlendi sanıyor ama iş öyle değil. İşte Deniz Uğur'un evlilikleri ve Reha Muhtar ile olan çetrefilli ilişkisi...

Reha Muhtar Deniz Uğur ile evlendi mi?

Mina ve Poyraz Deniz isminde çocukları olan Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ı herkes evlendi sanıyor. İşin aslına bakacak olursak Deniz Uğur ve Reha Muhtar hiç evlenmedi. İlişkileri Deniz Uğur'un Tamer Karadağlı olayından sonra 2008 yılında başladı. O dönem Deniz Uğur'la Reha Muhtar'ın bu ilişkisi magazin gündemini hayli meşgul etmişti. Çocukları ise evlilik yapmadan dünyaya geldi. 2 yıl süren ilişkileri 2010 yılında çocukların velayetini Reha Muhtar'ın alması ile bitti.

Deniz Uğur'un Reha Muhtar ses kaydı ifşası

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın kızı Mina Muhtar'a şiddet uyguladığı iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Şiddet iddialarını Reha Muhtar yalanlayınca da instagram hesabından ortalığı sarsan ses kaydını paylaştı. Deniz Uğur'un "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi" diyerek paylaştığı ses kaydında Reha Muhtar, kızı Mina Muhtar'a bağırıyordu. Reha Muhtar söz konusu ses kaydını doğrulayıp, kızını madde bağımlılığı olan birine karşı uyardığını söyledi. Bu ses kaydı ortalığa düştükten sonra Mina Muhtar'ın velayeti anne Deniz Uğur'a verildi.

Deniz Uğur çocukların velayetini neden verdi?

Bugünlerde kızı Mina ve oğlu Poyraz Deniz'in velayetlerini almak için uğraşan Deniz Uğur, vaktiyle çocukların velayetini Reha Muhtar'a neden verdiğini ilk kez anlattı. Deniz Uğur'un Mina ve Poyraz Deniz'den önce bir çocuğu daha bulunuyordu. Korkunç bir olay sonucu ölen ilk eşi İsmail Hakkı Sunat'tan olay oğlu Engin Deniz Sunat engelli ve bakıma ihtiyacı olduğundan çocukların velayetini Reha Muhtar'a vermişti. "Velayeti kendi rızamla verdim" diyen Deniz Uğur olayı şöyle anlattı:

-“Annelik haklarım korunacaktı. Otizmli oğlumla daha çok ilgilenebilecektim ve kanser atlatmıştım. Çocuklar küçükken hiçbir problem yoktu. Maddi vericilik konusunda hala bir sıkıntı yok. İyi bir baba görünüyor ama iyi baba olmak böyle bir şey değil”.

Reha Muhtar beni CIA ajanı sanıyor

Deniz Uğur'un iddiasına göre Reha Muhtar Show TV ana haber sunuculuğu ile gelen şöhretini kaybettikten sonra paranoyak oldu. Reha Muhtar'ın çoklu kişilik bozukluğu olduğunu öne süren Deniz Uğur, "İlk önce psikolojik şiddetle başladı. Çocukların yapmadığı şeyleri yapmaya başladığını iddia ediyordu. Eşyaları kayboluyor, bundan çocukları sorumlu tutuyor. 'Anneniz yaptırdı' diyor, beni CIA ajanı olmakla suçluyordu” iddiasında bulundu. Reha Muhtar'ı psikoloğa götürmek istediğini de söyleyen Deniz Uğur ondan "Hangi psikolog benden daha iyi bilir?’ yanıtını almış.