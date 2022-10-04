Türkiye, Rusya'dan doğalgaz ödemelerinin 2024'e ertelenmesini istedi!

Bloomberg'in haberine göre Türkiye, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya çalışmaları amacıyla Rusya'dan Ankara'nın doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istedi.

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Konuya yakın kaynaklara göre Türkiye, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya çalışmaları amacıyla Rusya'dan Ankara'nın doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istedi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, BOTAŞ’ın, ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istediğini aktardı. Görüşmeler, iki ülke arasında Botaş'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldi.

Kaynak, son görüşmelerin herhangi bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının henüz belli olmadığını söyledi. Habere göre Botaş ve Gazprom yorum yapmaktan kaçındı. Gazprom'dan bir kişinin söylediğine göre Türkiye, şirkete resmi bir talepte bulunmadı. Haberde Gazprom'un teklif gelene kadar ertelemeyi görüşmeyeceği vurgulandı.